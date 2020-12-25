Фото: Кабар

В Бишкеке 25 декабря на старой площади прошла церемония передачи 49 машин скорой помощи Министерству здравоохранения.

37 машин скорой помощи марки «Соболь» и «Газель» закупили за счет штрафных денег проекта «Безопасный город», а 12 реанимобилей марки «Форд Транзит» оснащенных ИВЛ закупили за счет средств Исламского Банка Развития.

Машины распределят по медицинским учреждениям страны.

Правительство ещё в начале 2019 года решило направить часть денег от штрафов за нарушения правил дорожного движения на развитие службы скорой помощи, так как карет скорой помощи не хватает.

А 24 июля правительство сообщило, что на покупку автомобилей скорой помощи направят 145 млн сомов.