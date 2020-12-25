Расследователь Али Токтакунов прокомментировал в видеообращении заявление ГКНБ о том, что экс-замглавы Таможни Райымбек Матраимов возместил весь ущерб от своих коррупционных действий. Токтакунов требует, чтобы власти «вернули народу» не только 2 млрд сомов, но и остальные средства, которые были обнаружены в совместном расследовании «Клоопа», «Азаттыка», OCCRP и Bellingcat.

Токтакунов сказал, что группа журналистов детально показала, как таможенник Матраимов «украл из системы» сотни миллионов долларов, а также какие дома и торговые центры он купил себе. Расследователь отметил, что и международное сообщество признало Матраимова крупным коррупционером, «нажившимся» на таможенной системе.

При этом, ГКНБ 24 декабря отчитался, что Матраимов украл всего 2 млрд сомов — $25 млн — и уже возместил их государству. Расследователь не согласен с этим.

Он сравнил все деньги, которые «украл» Матраимов с целой лепешкой. По его мнению, та сумма, которую силовики вернули, равна лишь кусочку лепешки. Токтакунов предполагает, что этот случай может стать прецедентом для воров, которые будут откупаться «всего лишь крошками» от всего наворованного.

«Восемь квартир из тех, которыми возместили ущерб, ГКНБ оставляет себе. Это можно понять, как плату или взятку. Потому что, возможно, соглашение для того, чтобы не видеть, оставить незамеченным, скрыть более крупное имущество», — считает журналист.

Токтакунов требует, чтобы власти «полностью» вернули народу все средства, которые выявили журналисты, и те деньги, которые они не смогли обнаружить. А затем распространили простому народу, который живет на пенсии и пособия и «живет лишь на хлебе с чаем».

«Мы этого требуем. Мы будем требовать этого, пока до последней копейки не вернут все деньги. Они не проведут нас своими шоу», — сказал в заключение расследователь.

Журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP выявили, что Матраимов причастен к коррупционной схеме на Таможне, с помощью которой из страны было выведено $700 млн. ГКНБ задержал Матраимова 20 октября, но вскоре отпустил, когда тот согласился сотрудничать со следствием и возместить государству весь ущерб от своих действий.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал 24 декабря, что Матраимов выплатил гозказне 2 млрд сомов — силовики выявили этот ущерб от действий таможенника только на территории Кыргызстана. Спецслужба продолжает расследование, а Ташиев пообещал изучить зарубежное имущество Матраимова, которое журналисты недавно обнародовали.

Какое еще имущество, которое невозможно заработать честным трудом на госслужбе, есть у Матраимовых?