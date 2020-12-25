Пресс-служба правительства сообщила, что государственные органы принимают меры по предотвращению завоза нового штамма коронавируса в Кыргызстан.

Республиканский оперативный штаб поручил обеспечить соответствующие меры безопасности, на границах усилены санитарно-эпидемиологический контроль и другие меры безопасности.

«Профильным органам поручено оптимизировать расходов организаций здравоохранения до конца года в целях максимального покрытия и недопущения кредиторских задолженностей по медикаментам и питанию в организациях здравоохранения», – сообщили в правительстве.

Республиканский штаб ранее сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 25 декабря выявили 180 новых случаев заражения коронавирусом.

За все время пандемии в стране выявили 80 025 случаев заражения COVID-19. Всего за время панедмии в Кыргызстане скончались 1 340 пациентов.

Новый штамм COVID-19

Всемирная организация здравоохранения выявила новый штамм COVID-19 в Нидерландах, Дании и Австралии. Он был обнаружен ранее в Великобритании и очень быстро распространяется по другим странам. Об этом в интервью BBC рассказала специалистка ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, этот штамм коронавируса из-за мутации стал более заразным. Однако сейчас проводятся исследования того, сам ли он так заразен или это зависит от поведения инфицированных.

BBC сообщает, что впервые этот штамм коронавируса был зарегистрирован в Великобритании в сентябре 2020 года. В ноябре почти четверть всех случаев в Лондоне была новым видом COVID-19. А к середине декабря число случаев заражения новым штаммом достигло почти двух третей.

Ученые пока не спешат назвать на сколько процентов этот штамм COVID-19 стал заразнее. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон упомянул значение в 70%. Но разные эпидемиологи указывают на то, что еще рано говорить об этом, так как сложно разделить, какие случаи связаны с поведением людей, а какие характерны вирусу.

Ученые утверждают, что уже разработанные вакцины смогут действовать на новый вид коронавируса, если только он не мутирует еще больше.

Резкая вспышка нового штамма коронавируса повлекла за собой решительные действия правительств мира. С 20 декабря в Великобритании действует жесткий карантин. Авиасообщение с Туманным Альбионом прекратили такие страны, как Ирландия, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Бельгия.