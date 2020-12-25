Депутаты 24 декабря на заседании Жогорку Кенеша признали работу правительства в сфере охраны и защиты от семейного насилия недостаточной. На заседание были члены правительства во главе с вице-премьер-министром Эльвирой Сурабалдиевой.

В ходе заседания депутатка Махабат Мавлянова подняла вопрос об открытии государственных кризисных центров и обеспечении охраны кризисных центров.

А народные избранники Гульшат Асылбаева и Бактыбек Турусбеков подняли вопрос об ответственности судьи Тонского района и дознавателей, которые позволили судье оправдать обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки.

* Контекст: В начале декабря Тонский райсуд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Из троих обвиняемых только 45-летний мужчина получил приговор с лишением свободы на 7 лет и 6 месяцев. Решение судьи Тонского района Сабыра Соодонбекова, который рассматривал дело, вызвало общественный резонанс. Пользователи соцсетей стали распространять посты с требованием служебной проверки судьи.

«Необходимо провести информационную кампанию и создать колл-центры для оказания помощи детям и женщинам, которые страдают от семейного насилия», — сказала Асылбаева.

А нардеп Максат Сабиров отметил, что каждый вызов скорой помощи в случае травмы у ребенка должен сопровождаться сотрудниками милиции.

Депутат Аалы Карашев в свою очередь подчеркнул, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось количество случаев насилия в отношении женщин и детей и отметил, что необходимо эти вопросы рассмотреть комплексно, в том числе провести анализ по фактам увеличения насилия в отношении женщин и детей.

Председатель Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко отметила, что работа правоохранительных, надзорных и судебных органов в сфере охраны и защиты от семейного насилия недостаточная.

«Претензий к вашей работе много», — сказала она.

Кроме этого, депутаты на заседании поднимали вопросы о выдаче охранного ордера, выполнении необходимых действий для передачи материалов по привлечению лица, совершившего семейное насилие к ответственности.

Семейное насилие растёт с каждым годом

Ежегодно в Кыргызстане регистрируется всё больше случаев семейного насилия. При этом многие случаи насилия не подвергаются огласке. Чаще всего женщины предпочитают не обращаться в милицию и не пишут заявление на агрессора. Причин этому много.

В Кыргызстане добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами. При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие.

По данным МВД за последние 10 месяцев 2020 года, количество зарегистрированных случаев семейного насилия выросло на 13% и составило 7 669 случаев. При этом, выдано 7 367 временных охранных ордеров, что также на 13% больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

По словам, главы министерства труда и соцразвития Ализы Солтонбековой, за десять месяцев зарегистрировано 305 случаев семейного насилия с возбуждением уголовных дел.

По её данным, если ранее на телефон доверия министерства поступало около 4-5 тысячи звонков, на сегодня звонки составили 108 298 звонков. Из них мужчины звонили в 23%, женщины в 77%, а дети в 29% случаев.

Что делать, если вас избивают в семье?

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана – 83 процента – хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон:

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