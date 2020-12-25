Совет судей Кыргызстана обратился с открытым письмом к и.о. президента Таланту Мамытову в защиту главы Верховного суда Гульбары Утюровой.

Накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время своей пресс-конференции заявил, что Утюрова причастна к крупной коррупционной схеме в Верховном суде и у его службы «достаточно» доказательств для привлечения ее к уголовной ответственности.

Совет судей просит Мамытова защитить судебную систему в целом и Утюрову в частности от подобных «безапелляционных заявлений о виновности того или иного судьи» со стороны силовиков.

В чем обвиняют Гульбару Утюрову

Камчыбек Ташиев сказал, что председательница Верховного суда была частью коррупционной схемы, которая касалась разработки и внедрения автоматизированной информационной системы «Местный суд».

Какую роль она играла по версии ГКНБ, он не озвучил, сославшись на тайну следствия, но еще до завершения досудебного производства несколько раз назвал ее виновной в нарушении закона до вердикта суда.

«Мы считаем, что она нарушила закон, посредством чего нанесла большой урон государству. Данный вопрос расследуется, дело будет доведено до конца», — заявил Ташиев.

Что говорят в Совете судей

Совет судей выступил в защиту Утюровой: там просят и.о.президента «оградить судебную систему от подобных недопустимых заявлений, носящих заведомо обвинительный характер».

Там напомнили, что озвученные обвинения в адрес судебной ветви власти, в том числе ее руководителя, противоречат нормам Конституции и уголовно-процессуального законодательства.

«Презумпция невиновности является одним из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающимся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершении преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Последние события указывают на оказание неприкрытого давления со стороны правоохранительных органов, что является недопустимым, поскольку подрывает авторитет и стабильность не только судебной ветви власти, но и основ государственной власти в целом», — подчеркивают в Совете судей.

Кроме того, по мнению судей, заявления Ташиева стали достоянием СМИ не только Кыргызстана, но и зарубежных стран, что «безусловно негативно влияет не только на имидж судебной системы, но и всей страны в целом».

Пока Талант Мамытов на обращение официально не отреагировал.