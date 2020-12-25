Аида Касымалиева рассказала о ситуации в стране после выборов, об угрозах и о своей должности вице-спикера в передаче «Саясий коктейль» («Политический коктейль») на канале «Супер ТВ».

Ранее сообщалось, что депутаты Жогорку Кенеша собирают подписи для отзыва Касымалиевой с поста вице-спикера. Депутат Дастан Бекешев рассказал в своем Телеграм-канале, что на ее место хотят выдвинуть главу Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Гулкан Молдобекову.

По словам Касымалиевой, одним лишь сбором подписей вице-спикера в отставку не отправить. Сначала лидер и другие члены партии, с которой был выдвинут вице-спикер, должны вынести соответствующее решение, а потом внести его в распорядок дня заседания парламента.

«Вообще я за “кресло” не держусь. Если бы объяснили, то я бы поняла. Но когда они плетут интриги за спиной и собирают подписи — это превращается в принципиальный вопрос», — сказала Касымалиева.

Также Касымалиева заявила, что сейчас нет причин для борьбы за должность вице-спикера, поэтому она не обращает внимания на сборы подписей. Это она объяснила тем, что срок нынешнего созыва уже истек.

Уже смысла в должности вице-спикера нет.

«Уже смысла в должности вице-спикера нет. Прошли выборы в новый парламент. Простой народ тоже удивляется: “Срок у них истек, а они все кресла делят”. Стыдно же. Кто-то написал: “Приближается конец парламента, а они борются за почетное место”. Сейчас не время бороться за вице-спикерство, это не принципы», — сказала она.

«Один день правила страной»

«После событий 4 октября произошли поистине опасные вещи. Я действительно почувствовала, что один день правила страной. За один день избрали спикера, потом премьер-министра, но кворума все не было. Потом сказали, что он нелегитимный…И депутатов не можешь собрать…», — рассказала Касымалиева о ситуации в стране после парламентских выборов.

По ее словам, в те дни в первую очередь было необходимо взять ответственность, сохранить стабильность и вернуться в правовое поле. Поэтому депутаты договорились, что Сооронбай Жээнбеков будет президентом пока не будет избран новый парламент и не назначат нового премьер-министра. Касымалиева рассказала, что поддерживала исполнение обязанностей легитимного президента Жээнбекова и даже была инициатором этой идеи.

Также Касымалиева считает, что Жээнбеков мог остаться на посту президента и поработать еще три года, при этом если Садыр Жапаров остался бы на посту премьер-министра, то мы смогли бы выйти из этой ситуации.

«Если хотя бы одна треть депутатов придерживалась своей позиции 10 октября, ситуация в стране могла бы стабилизироваться. Но большинство побоялось. У меня до сих пор перед глазами стоит то, как в частности депутаты-мужчины испугались и поменяли свои принципы. Своих принципов наоборот придерживались депутаты-женщины», — сказала Касымалиева.

Угрозы

10 октября в резиденции «Ала-Арча» прошло внеочередное заседание парламента, на котором Садыр Жапаров был утвержден на пост главы правительства. На собрании присутствовала и Касымалиева, но спустя некоторое время она ушла.

После этого Касымалиева рассказала, что ей поступают угрозы. По ее словам, ей угрожал депутат и кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» Урмат Самаев.

«Самаев не угрожал напрямую, что “побьет или уберет”, но акты устрашения были. Если бы он и угрожал я бы не испугалась. Но депутатов-мужчин он угрозами заставлял приходить на заседание. Могу сказать, что они голосовали под давлением», — сказала Касымалиева.

Несмотря на это, вице-спикер по поводу угроз в правоохранительные органы не обращалась. В целях предосторожности она часто меняла номера телефонов, такси и места проживания. Также в те дни Касымалиеву сопровождали ее братья.

Обычные люди угрожали и говорили мне: “изнасилуем”, “сожжем твой дом”.

«Обычные люди угрожали и говорили мне: “изнасилуем”, “сожжем твой дом”. Поэтому я не стала никуда обращаться, но Генпрокуратура могла бы возбудить дело по факту. Почему-то они этого не сделали. Не было возможности нанять телохранителя, но один день меня сопровождала госохрана. Но они все время ходили по пятам, мне самой стало неудобно», — объяснила вице-спикер.

Аида Касымалиева

Аида Касымалиева была избрана вице-спикером в 2018 году — она пришла вместо своей коллеги Асель Кодурановой. Сама Кодуранова заявляла, что ее отставка была проведена «с нарушениями».

На парламентских выборах 4 октября Касымалиева участвовала от «Биримдика» — в списке партии она была восьмой. В действующий созыв Жогорку Кенеша Касымалиева попала по списку СДПК. Обе партии в свое время считались «провластными».

Аида Касымалиева была одной из немногих в парламенте, кто высказался против назначения на пост премьер-министра Садыра Жапарова. В своем посте 10 октября она написала, что события произошедшие после смены власти показали, что Жапаров на посту премьера станет причиной раскола в стране.

На следующий день — 11 октября — Касымалиева заявила, что избрание Садыра Жапарова и.о. премьер-министра было «незаконным процессом». Она заявила, что несмотря на ее отсутствие на заседании, ее заранее внесли в список и зарегистрировали.

Лишь с третьего раза депутатам удалось утвердить Садыра Жапарова на должность премьер-министра.