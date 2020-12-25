Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что государственное предприятие «Аскер курулуш» задолжало строителям, проводившим капитальный ремонт на бывшей авиабазе «Ганси», более 7 миллионов сомов.

Кроме того, предприятие, проводившее ремонт медицинских объектов для лечения пациентов с коронавирусом, не рассчиталось за строительные материалы на ремонт медицинских объектов.

На эти цели между бишкекским жилищным отделом при Госкомитете по делам обороны и «Аскер курулуш» был заключен договор на 42 миллиона 980 тысяч сомов. Из них бишкекский жилищный отдел перечислил на счет компании 39 миллионов 700 тысяч 675 сомов.

«По предварительной информации, долг предприятия перед субподрядчиками, обеспечивающими стройматериалами, а также строителями составляет более 7 миллионов сомов. Военная прокуратура проводит проверку по данному факту. В случае, если выявятся нарушения, надзорным органом будут приняты соответствующие меры», — сообщили в Генпрокуратуре.

«Ганси» и пандемия

Во время начала пандемии COVID-19 на территории бывшей американской авиабазы «Ганси» открыли обсервацию для кыргызстанцев, прибывших из-за рубежа. Они должны были провести на обсервации инкубационный период вируса – 14 дней.

В июле, во время пика смертности от коронавируса в Кыргызстане, минздрав открыл в стационаре «Ганси» реанимационный блок из-за того, что увеличилось количество людей в тяжелом состоянии. Он был рассчитан на 112 коек, оборудованных системой подачи жидкого кислорода.

В августе, после спада смертности, правительство сообщило, что обсервацию «Семетей» на бывшей авиабазе «Ганси» переоборудуют в инфекционную больницу на тысячу коек.