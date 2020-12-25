Три баннера на окнах молодежной организации IDEA Центральная Азия, которые рассказывали миру про дело об изнасиловании 13-летней девочки в Тонском районе и мягкий приговор для тех, кто ее неоднократно насиловал, подверглись атаке неизвестного.

Об этом сообщил в своем фейсбуке активист Бексултан Рустамов. Он опубликовал видео с места происшествия.

«Вот так теперь выглядят наши плакаты, как в том фильме, где сожгли эти билборды. Но мы их заново повесим, заново закажем. И будем обращаться в милицию.

Так как это наша гражданская акция, наши окна, и мы имеем право вешать на них что хотим, если это не противоречит законодательству», — говорит он.

* Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», где героиня с помощью билбордов пыталась привлечь внимание полиции и общества к изнасилованию и убийству дочери-подростка, в котором активисты и почерпнули идею акции.

Фото: скриншот видео Б.Рустамова, Facebook

На видео видны и действия правонарушителя, лицо которого скрывает медицинская маска, а голову капюшон. Видна и реакция жителей дома, которые собрались у места, куда неизвестный выбросил баннеры.

Они не возражают против их размещения на доме и поддерживают организацию, которая решила привлечь внимание к спорному по правосудности приговору. Зато возмущен баннерами оказался некий мужчина в милицейской форме, который показал удостоверение и представился как лейтенант Адилет Мураталиев.

Он был поблизости во время акта хулиганства, однако по данным очевидцев не стал останавливать неизвестного. Наоборот, он прочел лекцию о неподобающем поведении тем, кто вывесил баннеры.

«Вот так там висит, но вы же позорите нашу страну, нельзя же вот так вешать…Почему эти протесты? Это в суд надо идти. Нельзя вот это все, посмотрите в интернет. Я же говорю, позорите наше государство», — заявил он.

Чем именно опозорили Кыргызстан в данном случае гражданские активисты, он объяснить не смог. На вопрос о том, почему граждане не могут выразить свою позицию плакатами на своем окне, которые не нарушают законов, человек в форме милиционера с удостоверением тоже не ответил.

Не смог он и назвать статью, которой выражение гражданского мнения могло бы быть запрещено.

«Нельзя так делать. Гражданское мнение — я вам говорю, акции, митинги, идите в суд», — сказал он.

Представители организации намерены обратиться с заявлением в правоохранительные органы, так как баннеры были их имуществом, а неизвестный повредил их умышленно.

Дело об изнасиловании 13-летней

В начале декабря 2020 года Тонский райсуд оправдал двух обвиняемых в неоднократном изнасиловании 13-летней девочки. Из троих обвиняемых только 45-летний мужчина получил приговор с лишением свободы на 7 лет и 6 месяцев.

Такое решение судья принял, несмотря на то, что гособвинение просило подозреваемым от 15 до 20 лет тюрьмы.

Один из родственников потерпевшей девочки Талант Байсеитов рассказал, что судопроизводство в отношении троих подозреваемых было выделено в отдельное производство. А судья переквалифицировал статью «Изнасилование» на статью «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

После и общественность, и международные организации в Кыргызстане возмутились приговором судьи, а районная прокуратура решила обжаловать приговор.

Вице-премьерка Эльвира Сурабалдиева взяла данный случай под личный контроль. По ее словам, госорганам и местным властям были даны поручения по оказанию необходимой помощи и поддержки семье девочки.

Историю обсудили и в парламенте: депутаты признали, что работа правоохранительных, надзорных и судебных органов в сфере охраны и защиты от семейного насилия недостаточная, как и правительства.

Сам же судья Сабыр Соодонбеков дал краткий комментарий о своем вердикте, он поделился, что «основывался на своем внутреннем убеждении».

«Мы живем в правовом государстве. Вынося приговор, я основывался на своем внутреннем убеждении. Больше не могу ничего сказать, до свидания», — заявил он ИА Vesti.kg.