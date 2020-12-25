Адвокат Бактыбек Жумашев сообщил, что в Бишкеке у здания городского суда проходит митинг родственников двух охранников супермаркета «Алма», которых ранее признали виновными в доведении до самоубийства 14-летнего подростка.

На митинг вышли около 150 человек – родственники, друзья, коллеги осужденных и простые граждане требуют справедливого решения суда и пересмотра дела.

По словам Жумашева, охранников осудили необоснованно и бездоказательно. Одному из них дали шесть лет тюрьмы, другому — пять. Третьего подсудимого оправдали в части по доведению до суицида, но признали виновным в превышении полномочий, назначив штраф в 30 тысяч сомов.

«Суд посчитал доказанным, что они довели ребенка до самоубийства, которого поймали с мелким товаром. Но доказательств того, что сотрудники службы безопасности маркета довели подростка до самоубийства, нет», — пояснил адвокат.

Что произошло?

11 октября 2019 года 14-летний подросток в Бишкеке разбился насмерть, спрыгнув из окна многоэтажного дома.

В ГУВД Бишкека сообщили, что мальчик упал из окна подъезда между седьмым и восьмым этажами. Он умер до приезда врачей.

В этот день подросток с друзьями пошел в супермаркет и украл сладостей на сумму в примерно 1000 сомов. Сотрудники охраны магазина остановили их на улице и завели в комнату охраны.

Увидев, что мальчики украли товар на небольшую сумму, охранники решили не вызывать милицию, а попросили детей позвонить родителям и передали их родным.

Двоих подростков забрали родители, а третий мальчик отказался звонить им, и позже ушел вместе с остальными.

В 17:56 на 102 поступил звонок, что под окнами одного из многоэтажных домов обнаружено тело подростка, которого впоследствии опознали как третьего мальчика.

«Несчастный случай произошел в микрорайоне «Восток-5». Двое детей вернулись домой, а один — нет. Ему стало стыдно, видимо, он пошел в соседний дом и скинулся с восьмого этажа», — сообщили в милиции.

Позже следствие обвинило охранников в доведении до самоубийства и превышении полномочий частной детективной службы, суд признал их виновными.

Адвокат Бактыбек Жумашев считает, что вина охранников не доказана, а приговор вынесен под давлением общественности.

На допросе подростки признались, что воровали сладости в супермаркете, причем не в первый раз. Адвокат Жумашев подчеркнул, что оба школьника подтвердили следствию, что охранники не запугивали их, а просто попросили позвонить родителям.

«Никита сильно боялся родителей, рассказывал об этом своим одноклассникам, которые подтвердили это во время допроса. Это очень важные свидетельские показания, которые доказывают, что никакого давления сотрудники СБ на школьников не оказывали. У каждого из них была возможность сообщить телефоны родителей или позвонить самим, так как никто у них телефоны не отбирал», – отметил он.

По его словам, в комнате охраны были камеры со звуком, где видно и слышно, что охранники вежливо ведут себя с детьми и просят их позвонить родителям. Затем школьники уходят с родителями и третьим мальчиком.

Он отметил, что сами подростки в показаниях следствию утверждают, что охранники были вежливы, ни у кого из них нет претензий к ним.