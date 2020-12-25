Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 25 декабря выявили 180 новых случаев заражения коронавирусом.

Бишкек — 67

Ош — 1

Чуйская область — 60

Ошская область — 14

Таласская область — 7

Нарынская область — 4

Иссык-Кульская область — 15

Джалал-Абадская область — 4

Баткенская область — 8

За все время пандемии в стране выявили 80 025 случаев заражения COVID-19.

При этом, по данным штаба, за сутки в стране не зарегистрировано скончавшихся пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Всего за время панедмии в Кыргызстане скончались 1 340 пациентов.

За сутки с выздоровлением по всей стране выписали 307 пациентов. Всего за время время пандемии выписали 74 177 пациентов, переболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили пять новых случая заражения. По одному случаю заражения выявили в Бишкеке, Чуйской и Джалал-Абадской областях. Два случая заражения выявили в Таласской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 10 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 4 092 медиков, из которых всего выздоровели 3 865 медработников.