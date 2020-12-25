Минздрав и МВД издали приказ о госпитализации содержащихся в ИВС граждан с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Омбудсмена Кыргызстана.

Сообщается, что больных будут переводить из ИВС в Центр наркологии, инфекционную больницу и Национальный госпиталь.

«При госпитализации и лечении больных пневмонией подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в ИВС обеспечить круглосуточную охрану и безопасность медицинского персонала», — говорится в приказе двух ведомств.

Такое решение в МВД и минздраве приняли после обращения Омбудсмена Токона Мамытова об оказании медицинской помощи, содержащимся в ИВС ГУВД столицы.

Ещё в ноябре 2020 года сотрудники Национального центра по предупреждению пыток выявили ряд нарушений в условиях содержания задержанных в ИВС ГУВД Бишкека. По итогам проверки выяснилось, что в ИВС содержались около 100 человек, при лимите в 63 человека. При этом у 32 задержанных выявили внебольничную пневмонию.

«ИВС ГУВД Бишкека не имеет условий для лечения инфекционных больных. Большое число заключенных в камерах дает возможность распространения инфекционного заболевания среди других содержащихся и сотрудников ИВС. Это угрожает жизни и безопасности самих заболевших и для всех лиц, находящихся там», — сообщили тогда в правозащитники.