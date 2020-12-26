Материал подготовлен фотографом Максатом Осмоналиевым при поддержке фонда «Сорос-Кыргызстан».

Это Фатима Өмүрбекова. Она самая младшая из троих детей в своей семье, учится в четвертом классе.

Ее семья живет порядка 20 лет в одной из кошар, построенных еще в советское время в районе села Сары-Булак, что в Кочкорском районе Нарынской области. Они не единственные жильцы: после распада СССР эти кошары были переданы местным фермерам-животноводам. Сейчас в четырёх кошарах живёт примерно 30 человек, включая и детей.

По словам жителей, условия проживания значительно ухудшились, когда в 1998 году местная власть и РЭС демонтировали электрические столбы. С тех пор люди живут здесь без электричества. В начале учебного года большинство детей переезжают к родственникам в ближайшее село, чтобы быть поближе к школе. Фатима и её братья лишены этой возможности. Они ходят в школу из своего дома, каждый день преодолевая огромное расстояние.

Дома у Фатимы есть солнечная батарея, от которой горит лампочка, правда только в одной комнате, да и светит тускло, а при пасмурной погоде быстро гаснет. В такие дни она учит уроки при свете свечей.

Горящая лампа вызывает интерес у соседской девочки — маленькой Миры.

Фатиме 10 лет. Кроме учебы она помогает семье по хозяйству, например, доит корову.

До того, как отправиться в школу, дети ходят за водой. Вместе с Фатимой за водой ходит соседская девочка Айгерим.

Девочки могут накормить себя и семью. Вот, например, жарят картошку. Печка, на которой они готовят, настоящая драгоценность — ведь она служит обогревом для кошары.

В школу Фатима добирается на ослике. Занимает дорога 4 часа.

Раньше Фатима могла добираться до школы с братом и одноклассницей, но теперь брат учится в первой смене, а она во второй. Одноклассница переехала в другое село.

Фатима у последнего столба, оставшегося после демонтажа. Из-за демонтажа в ее доме нет электричества.

Фатиме с радостью спешит в школу — ей очень нравится учиться, она и сама хочет стать учительницей.

На пути через речку придется немного подождать — ослик должен напиться.

В Кочкорском районе, несмотря на зиму, снег выпадает не всегда, что облегчает ее путь в школу.

Фатима надеется, что после окончания школы накопит денег, чтобы переехать в дом с электричеством вместе со своей семьей.

А пока ей остается преодолевать четыре часа пути до школы, где она может получить образование.

А вот и братья Фатимы! Они возвращаются с уроков в первую смену. Мальчики ездят на велосипедах.

Фатима боится машин, но часть пути ей и ослику приходится преодолевать с краю дороги.

А вот и село, в котором находится ее школа. Местный житель Кубат разрешает ей оставлять ослика у него. Она привязывает ослика у Кубата в огороде. После окончания уроков она на своем ослике возвращается домой.

Фатима немного опоздала к уроку. В такие минуты Фатиме становится грустно, она говорит, что мечтает жить близко к школе, а еще в доме с электричеством. В классе, где всего три ученика, идет урок математики.

Дети в регионах

Дети в регионах Кыргызстана рано становятся ответственными. Они учатся, занимаются хозяйством, помогают родным.

Если они живут в отдаленных и труднодоступных участках или вынуждены почти все свое время уделять домашнему труду и помощи взрослым, то часто не имеют доступа к образованию или сталкиваются с большими трудностями, пытаясь получить образование. Также у многих проблемы с доступом к социальной защите и хорошему питанию.

По данным Юнисеф, каждый третий ребёнок в Кыргызстане живёт в бедности — это почти 900 тысяч детей. Уходящий 2020 год был объявлен годом цифровизации и поддержки детей, а власти обещали создать условия для улучшения материального положения, социальной поддержки и защиты детей, но страна столкнулась с кризисом из-за пандемии коронавируса, коррупции и смены власти.

Почитайте о том, как эти дети борются с трудностями, чтобы получить знания. Ситуация в регионах не меняется годами.