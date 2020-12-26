ГКНБ подтвердил заявление Камчыбека Ташиева о привлечении к уголовной ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой.

Ранее глава ГКНБ обвинил Калиеву в причастности к коррупционной схеме по делу разработки и внедрения автоматизированной информационной системы «Местный суд».

«В рамках досудебного производства получены неопровержимые доказательства о причастности председателя Верховного суда к уголовно-наказуемому деянию», — сообщил ГКНБ.

Комитет заявил, что следствие внесло ходатайство в Генпрокуратуру о внесении представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей.

«В случае внесения представления Генеральной прокуратурой и согласия Дисциплинарной комиссии при Совете судей в рамках дела в рамках дела будет привлечена к уголовной ответственности, о чем было сказано главой ГКНБ», — отметил комитет.

Кроме этого госкомитет прокомментировал заявления Верховного суда и Совета судей, которые выступили в защиту Калиевой.

Накануне совет судей обратился с открытым письмом к и.о. президента Таланту Мамытову с просьбой «оградить судебную систему от подобных недопустимых заявлений, носящих заведомо обвинительный характер».

«Вызывает обеспокоенность, что Верховный суд и Совет судей, являюшиеся представителями судебной ветви власти, заранее определяют свою позицию и предвзятость. Тогда как согласно Конституции, все в Кыргызской Республике равны перед законом и судом», — заявил ГКНБ.