Пресс-служба ГКНБ сообщила, что квартиры Райымбека Матраимова, которые он передал для возмещения ущерба, будут переданы государству, а не сотрудникам комитета нацбезопасности.

«Передаваемое имущество будет принято в государственную собственность в установленном порядке», — сказали в ведомстве.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов полностью возместил ущерб государству в 2 млрд сомов. Большую часть — 1,4 млрд сомов — он перечислил на спецсчет минфина, а остальную отдал в виде торгового центра и девяти жилых квартир.

«Торговый центр мы собираемся передать государству. А девять квартир оставляем для сотрудников ГКНБ. Из них одна квартира большая — 250 или 280 м2. В этой квартире, конечно же, никто из сотрудников не может жить. Ее хотим передать какому-нибудь детскому дому или соцучреждениям», — сказал глава ГКНБ 24 декабря.

По его словам, материалы дела по Матраимову будут переданы в суд в ближайшее время для рассмотрения по существу. На вопрос журналиста, почему квартиры передали именно силовикам, а не медикам и учителям, которые сильно пострадали за время пандемии, Ташиев ответил, что это «всего лишь 9 квартир, а не 900».

«Это мы решили. Это мы решили эти квартиры передать сотрудникам ГКНБ, которые годами, десятилетиями — 20-30 лет — служат и живут на квартирах. Этим ребятам и передадим», — сказал чиновник.

Однако это решение вызвало недовольство граждан. Также его раскритиковали депутаты Жогорку Кенеша.

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева отметила, что все должно быть законно. Она заявила, что была бы рада, если конфискованное жилье было передано сиротам.

«Имущество должно быть передано на баланс ФУГИ, выставлено на аукцион и на вырученные деньги через минфин, я считаю, нужно приобрести жилье сиротам», — заявила Сурабалдиева.

Дело Матраимова

Райымбек Матраимов — экс-зампред таможенной службы и фигурант расследований журналистов «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.

20 октября Матраимова задержали сотрудники ГКНБ. По данным спецслужбы, Матраимов и другие должностные лица с 2016 года наладили коррупционную схему в системе Гостаможни.

Однако в этот же день стало известно о том, что Матраимова отпустили домой. В ГКНБ сообщили, что бывший таможенник заключил сделку со следствием и обещал до конца 2020 года выплатить в казну 2 млрд сомов.

Положений в законодательстве Кыргызстана о том, что Матраимова освободят от уголовной ответственности, если он компенсирует ущерб, нет — такие поправки в Уголовный кодекс еще находятся на общественном обсуждении.

По данным ГКНБ, следствие по делу Матраимова еще не завершено — они рассматривают его причастность к коррупции в таможне после его увольнения с поста замглавы. Следователи будут изучать его связи с международной контрабандой — Россия, Китай, Казахстан и Узбекистан.