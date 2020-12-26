Американский режиссер Брайан Сонг снял документальный фильм о звезде советского футбола Михаиле Ане. Дебютный показ фильма прошел в ноябре на кинофестивале Big Apple Film.
Михаил Ан — кореец по национальности, был капитаном ташкентской футбольной команды. Он играл за узбекский «Пахтакор», один из самых ярких футбольных клубов союза.
Ан вырос в колхозе им. Свердлова под Ташкентом. У него был старший брат Дмитрий, на 13 лет старше, который стал первым этническим корейцем, игравшим в высшем дивизионе советского футбола. Дмитрий посвятил все свои силы тому, чтобы Михаил пошел по его стопам.
«В документальном фильме сын Михаила Ана, которого тоже назвали Дмитрием, рассказал, что его дядя даже как-то побил брата, когда тот сбежал домой из спортивной школы-интерната в Ташкенте, не выдержав суровых условий», — пишет об этом независимый журналист Крис Риклтон.
Ан стал капитаном юношеской сборной СССР, которая стала чемпионом Европы среди молодежных команд и в конечном итоге пробилась в старший состав. В одной игре в 1977 году против украинского «Кривбасса» он дважды забил с угловых, что почти невозможно сделать.
Его сокомандник Василис Хаципанагис вспоминает своего бывшего капитана как «профессора» на поле, и друга и наставника вне его.
«Если ему чего-то и не хватало, так это выносливости, которую ему пришлось постепенно наращивать в лиге, где доминировали более крупные парни славянского происхождения», —говорит он.
Однако судьба футболиста весьма трагична. В 1979 году самолет, на котором летела большая часть команды, столкнулся с другим самолетом над Украиной.
По числу жертв эта авиакатастрофа занимает первое место в истории СССР. Погибли все находившиеся в обоих самолетах 178 человек. Среди них оказались 17 членов узбекского футбольного клуба.
«Ану не обязательно было лететь со своими товарищами по команде в Украину. Он тогда восстанавливался после травмы, да и летать не любил. Но как капитан команды он посчитал своим долгом надеть костюм и поехать с ними. Согласно легенде, пахтакоровцы несли Ана – считавшегося талисманом команды – в самолет на руках», — пишет о нем Крис Риклтон.
В документальном фильме Сонга показано, как советские власти более недели скрывали факт авиакатастрофы, в результате которой погибло 178 человек.
ФК «Пахтакор», где Дмитрий Ан-младший работает тренером молодежной команды, продолжает проводить турниры в честь погибшей команды, в которой играл его отец. В фильме, кроме жизни и смерти Ана, также рассказывается о том, как этнический кореец оказался в Узбекистане.
Переселение корейцев
В 1860-х годах на Корейском полуострове начался страшный голод, и люди стали массово переселяться в Приморье. После завоевания Кореи Японией стало еще хуже: тысячи беженцев устремились в Россию и Китай, спасаясь от истребления.
В СССР им выделяли участки земли, где они могли заниматься земледелием. Однако в 1937 году по приказу Иосифа Сталина корейцев внезапно начали переселять из пограничных районов Дальневосточного края в Казахстан и Узбекистан.
Причиной этому стала подготовка СССР к войне с Японией. Власти боялись, что среди переселенцев могут быть японские шпионы.
«Многие из поколения родителей Ана тоже погибли в пути – после того, как советские власти дали дальневосточным корейцам 24 часа на то, чтобы собрать вещи и сесть в поезда, которым предстояло проехать по тундре и степям в Центральную Азию», — пишет Крис Риклтон.
Спутник Кыргызстан посвятил проект истории переселения корейцев в Центральную Азию. Корейцы рассказали журналистам о трагедиях и трудностях, с которыми столкнулись их родители и другие родственники.
По их словам, корейцев сажали в вагоны-скотовозки, разрешив взять с собой на новое место лишь небольшие сумки. Путь занимал около месяца. Спали переселенцы по очереди и всегда на боку — это позволяло экономить место. Вагоны не проветривали: холодный осенний воздух проникал внутрь сквозь щели в стенах.
Некоторые женщины рожали в пути — в таких случаях поезда не останавливались.
По общим данным, всего в Центральную Азию в 1937 году выселили более 170 тысяч человек. Согласно советским данным, цитируемым в научных исследованиях, от одной пятой до четверти депортированных умерли в течение года после выселения. Неясно, сколько из них умерли в пути, а сколько – от недоедания и болезней на новом месте.