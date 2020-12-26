Трейлер фильма « Misha »

Американский режиссер Брайан Сонг снял документальный фильм о звезде советского футбола Михаиле Ане. Дебютный показ фильма прошел в ноябре на кинофестивале Big Apple Film.

Михаил Ан — кореец по национальности, был капитаном ташкентской футбольной команды. Он играл за узбекский «Пахтакор», один из самых ярких футбольных клубов союза.

Ан вырос в колхозе им. Свердлова под Ташкентом. У него был старший брат Дмитрий, на 13 лет старше, который стал первым этническим корейцем, игравшим в высшем дивизионе советского футбола. Дмитрий посвятил все свои силы тому, чтобы Михаил пошел по его стопам.

Михаил Ан, капитан молодёжной сборной СССР по футболу с кубком чемпиона Европы. Фото Эльзы Ан.

«В документальном фильме сын Михаила Ана, которого тоже назвали Дмитрием, рассказал, что его дядя даже как-то побил брата, когда тот сбежал домой из спортивной школы-интерната в Ташкенте, не выдержав суровых условий», — пишет об этом независимый журналист Крис Риклтон.

Ан стал капитаном юношеской сборной СССР, которая стала чемпионом Европы среди молодежных команд и в конечном итоге пробилась в старший состав. В одной игре в 1977 году против украинского «Кривбасса» он дважды забил с угловых, что почти невозможно сделать.

Василис Хаципанагис.

Его сокомандник Василис Хаципанагис вспоминает своего бывшего капитана как «профессора» на поле, и друга и наставника вне его.

«Если ему чего-то и не хватало, так это выносливости, которую ему пришлось постепенно наращивать в лиге, где доминировали более крупные парни славянского происхождения», —говорит он.

Однако судьба футболиста весьма трагична. В 1979 году самолет, на котором летела большая часть команды, столкнулся с другим самолетом над Украиной.

«Пахтакор» — 1979

По числу жертв эта авиакатастрофа занимает первое место в истории СССР. Погибли все находившиеся в обоих самолетах 178 человек. Среди них оказались 17 членов узбекского футбольного клуба.

«Ану не обязательно было лететь со своими товарищами по команде в Украину. Он тогда восстанавливался после травмы, да и летать не любил. Но как капитан команды он посчитал своим долгом надеть костюм и поехать с ними. Согласно легенде, пахтакоровцы несли Ана – считавшегося талисманом команды – в самолет на руках», — пишет о нем Крис Риклтон.

В документальном фильме Сонга показано, как советские власти более недели скрывали факт авиакатастрофы, в результате которой погибло 178 человек.

ФК «Пахтакор», где Дмитрий Ан-младший работает тренером молодежной команды, продолжает проводить турниры в честь погибшей команды, в которой играл его отец. В фильме, кроме жизни и смерти Ана, также рассказывается о том, как этнический кореец оказался в Узбекистане.

Переселение корейцев

В 1860-х годах на Корейском полуострове начался страшный голод, и люди стали массово переселяться в Приморье. После завоевания Кореи Японией стало еще хуже: тысячи беженцев устремились в Россию и Китай, спасаясь от истребления.

В СССР им выделяли участки земли, где они могли заниматься земледелием. Однако в 1937 году по приказу Иосифа Сталина корейцев внезапно начали переселять из пограничных районов Дальневосточного края в Казахстан и Узбекистан.

Причиной этому стала подготовка СССР к войне с Японией. Власти боялись, что среди переселенцев могут быть японские шпионы.

«Многие из поколения родителей Ана тоже погибли в пути – после того, как советские власти дали дальневосточным корейцам 24 часа на то, чтобы собрать вещи и сесть в поезда, которым предстояло проехать по тундре и степям в Центральную Азию», — пишет Крис Риклтон.

Спутник Кыргызстан посвятил проект истории переселения корейцев в Центральную Азию. Корейцы рассказали журналистам о трагедиях и трудностях, с которыми столкнулись их родители и другие родственники.

По их словам, корейцев сажали в вагоны-скотовозки, разрешив взять с собой на новое место лишь небольшие сумки. Путь занимал около месяца. Спали переселенцы по очереди и всегда на боку — это позволяло экономить место. Вагоны не проветривали: холодный осенний воздух проникал внутрь сквозь щели в стенах.

Некоторые женщины рожали в пути — в таких случаях поезда не останавливались.

По общим данным, всего в Центральную Азию в 1937 году выселили более 170 тысяч человек. Согласно советским данным, цитируемым в научных исследованиях, от одной пятой до четверти депортированных умерли в течение года после выселения. Неясно, сколько из них умерли в пути, а сколько – от недоедания и болезней на новом месте.