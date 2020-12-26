«Креативный разнорабочий, сторителлер», — так называет себя кыргызстанец Азат Марат.

Азат — копирайтер и креативный предприниматель. Он пишет для мирового глянца и модных брендов.

Азат родился и провел свое детство в городе Токмок. Из-за ДЦП он долго не мог полноценно передвигаться и заниматься спортом. Он говорит, что ему оставалось только «прокачивать мозги». Азат Марат предпочитает ходить пешком — ценит, что может ходить.

«Для меня странно не гнаться за своими целями и не мечтать. Я смотрю косо на людей, у которых нет амбиций», — рассказывает Азат.

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