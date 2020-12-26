Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что глава спецслужбы Камчыбек Ташиев посетил бывшего президента Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ.

«Он ознакомился с условиями содержания Атамбаева и состоянием его здоровья», — уточнили в пресс-центре.

По данным ГКНБ, Атамбаев не жаловался на условия содержания и на действия сотрудников комитета. Однако, бывший президент не удовлетворен состоянием своего здоровья.

Ташиев поручил соответствующим службам провести тщательное обследование Атамбаева и заявил, что при необходимости его госпитализируют.

В начале ноября адвокат Атамбаева Замир Жоошев заявлял, что у его подзащитного усилился бронхит. Тогда бывший президент жаловался на плохие условия содержания в СИЗО-1, куда его перевели из СИЗО ГКНБ. Вследствие, ГСИН приняла решение перевести его в колонию №47.

До этого Атамбаев переболел двусторонней пневмонией. Тогда его госпитализировали, но тест на COVID-19 у Атамбаева вышел отрицательным.

Почему Атамбаев в СИЗО ГКНБ

Ранее Верховный суд отменил приговоры нижестоящих инстанций в отношении Атамбаева по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Нижестоящие суды приговорили бывшего президента к 11 годам лишения свободы.

Однако бывшего президента не освободили из заключения.

«Материалы дела должны поступить в суд первой инстанции в течение пяти дней. Вопрос об изменении меры пресечения в отношении Алмазбека Атамбаева может быть разрешен при новом рассмотрении уголовного дела по существу в Первомайском районном суде столицы, если от его адвокатов поступит ходатайство», — сообщили в верховном суде.

Ранее другой адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев сообщил, что его подзащитного должны освободить, так как решение Первомайского и Бишкекского судов были отменены Верховным судом. Это значит, что судебных приговоров в отношении Атамбаева больше нет.

«Приговоры местных судов по делу Батукаева отменены — их нет в природе. До этого Атамбаев содержался в ИК №47 на основании приговоров по делу Батукаева, теперь их нет. Так исполняя решение верховного суда, ГСИН сегодня должны освободить Атамбаева из колонии», — рассказал адвокат.

Жоошев напомнил, что по другим уголовным делам, где Атамбаев проходит фигурантом, суд не применял никаких решений о мере пресечения и поэтому Атамбаева должны выпустить из колонии.