Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента, у которых подтвердили коронавирус. Все четыре человека скончались в Бишкеке.

По данным штаба, за весь период пандемии в стране скончались 1 344 человека с COVİD-19.

Также минздрав сообщил, что за сутки вирус выявили у 157 человек. Столица все еще лидирует по количеству новых случаев заражения COVID-19.

Бишкек — 60;

Чуйская область — 27;

Иссык-Кульская область — 20;

Ошская область — 20;

Джалал-Абадская область — 10;

Ош — 6;

Таласская область — 5;

Нарынская область — 5;

Баткенская область — 4.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 80 182 случая заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 300 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 74 477 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 26 декабря в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 1 303 пациента, из них 63 в реанимации, еще 365 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 2 155 пациентов лечатся амбулаторно.

Среди медработников выявили три новых случаев заражения COVID-19. В Бишкеке заразился один медик, также по одному случаю заражения коронавирусом среди медиков подтвердили в Оше и в Баткенской области в области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали восемь медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 4 095 медиков, из которых всего выздоровели 3 873 медработника.