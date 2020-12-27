Еще четыре пациента с коронавирусом скончались. Трое в Бишкеке, один в Баткенской области.

За сутки коронавирус подтвердили у 191 человека. Больше всего новых зараженных в Чуйской области — 78 человек. В Бишкеке 48, в Иссык-Кульской области 20, а в Джалал-Абадской 14. В Ошской области девять зараженных, еще пять в Оше. В Баткенской области девять зараженных, в Таласской и Нарынской областях по четыре новых пациента.

Среди новых зараженных девять медиков. По два в Бишкеке, Оше и Баткенской области, по одному в Чуйской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях.

Выздоровели и были выписаны за сутки 343 человека. В больницах продолжают получать лечение 1261 пациент. 53 из них в крайне тяжелом состоянии, еще 369 в тяжелом.

Всего за время пандемии зафиксировано 80 373 случая заражения. Из них выздоровели 74 820 человек, скончались 1348. Кроме того было еще более 400 умерших с коронавирусом, которых убрали из статистики смертей из-за сопутствующих болезней.