Ряд крупных СМИ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщил о задержании Шаирбека Бопонова — начальника УОБДД Чуйской области.

По информации СМИ, Бопонова вызвали на допрос, а после задержали и водворили в изолятор СИЗО ГКНБ. Ведомство подтвердило им информацию о задержании мужчины, но обещало дать точную и полную информацию позже.

В УОБДД Чуйской области пока не прокомментировали задержание своего сотрудника.

По информации «Кактус Медиа», ранее были задержаны три инспектора того же УОБДД, которые и дали показания против Бопонова. Тем не менее, по какому делу он задержан, пока неизвестно.

Шайырбек Бопонов возглавил УОБДД Чуйской области буквально в феврале 2020 года. До этого, с декабря 2017 года он занимал должность главы УОБДД Бишкека.