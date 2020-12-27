Пресс-служба правительства сообщила, что 26 декабря месторождение «Каз Минералз Бозымчак» в Джалал-Абадской области возобновило свою работу после событий 5-6 октября. В этот день предприятие посетил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

«От простоя предприятия в проигрышной ситуации находятся все, нет налоговых отчислений в бюджет, порядка 1000 человек остались без работы. Сейчас же наши граждане вернулись на свои рабочие места, будут производиться социальные выплаты, отчисления в бюджет», — сказал и.о. главы правительства.

Новиков отметил, что «достигнута договоренность между предприятием и местным населением».

«Вклад предприятия в экономику республики значителен, мы не можем допустить его остановку, в особенности в постковидный период. Люди должны быть обеспечены рабочими местами. Правительство будет отстаивать интересы как местного населения, так и компании в равной степени», — подчеркнул и.о. премьер-министра.

Ранее около 200 сотрудников компании «Каз Минералз», которая разрабатывает медное месторождение «Бозымчак», вышли на митинг у Дома правительства в Бишкеке. Они потребовали, чтобы власти помогли возобновить работу предприятия, которой мешают «агрессивные» местные жители еще с 6 октября.

Тогда же работники компании обратились к и.о. премьер-министра Артему Новикову с просьбой наказать людей, которые оказывают давление на руководство предприятия.

По словам горнорудников, на фоне протестов 5-6 октября после парламентских выборов местные жители устроили беспорядки на комбинате «Бозымчак» и попытались захватить его. Тогда компании пришлось срочно эвакуировать персонал предприятия.

Митингующие утверждали, что зачинщики этих беспорядков хорошо известны, но почему-то еще не задержаны. По их словам, они не могут возобновить свою деятельность, так как «никто не гарантирует», что эти люди, почувствовав свою безнаказанность, снова не устроят беспорядки на комбинате.

Кризис горнодобывающей промышленности

После событий 5-6 октября, когда в Бишкеке и регионах шел передел власти, на месторождениях появились самозахватчики, а также атаки местного населения. С того времени почти вся горнодобывающая промышленность остановила работу.

Тогда же, месторождение Джеруй в Таласской области разграбили и сожгли здание его золотоизвлекательной фабрики, в Джалал-Абадской области захватили золоторудное месторождение Джамгыр, на месторождении Терек-Сай местные жители выгнали рабочих со строящейся золотоизвлекательной фабрики и хвостохранилища.

Казахская компания «Каз Минералз Бозымчак» входит в группу KAZ Minerals PLC и работает в Кыргызстане с 2007 года.

«Каз Минералз» имеет четыре подземных рудника в Восточно-казахстанской области, четыре обогатительные фабрики и открытый рудник Бозымчак в Кыргызстане, где с 2014 года запустила горно-обогатительный комбинат «Бозымчак».