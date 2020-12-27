Кандидат в президенты Равшан Жээнбеков призвал всех политиков объединиться вокруг одной идеи, чтобы выйти из кризиса. Он выложил видеообращение на своей странице в фейсбуке.

Политик подчеркнул, что в Кыргызстане продолжается экономический, социальный и политический кризис, которого «мы не видели десятки лет».

«Я думаю, в такой ситуации, все политики, демократы, представители СМИ и гражданские активисты должны объединиться. Из такого тяжелого положения мы можем выйти только объединившись. Мы должны объединиться вокруг кризисной программы, вокруг идеи», — сказал политик.

Но впереди у политиков не объединение, а борьба — за пост президента Кыргызстана, за парламентаризм или президентское правление, за или против изменения Конституции.

Выборы президента и референдум по форме правления пройдут 10 января.

Кто такой Равшан Жээнбеков?

Равшан Жээнбеков — экс-депутат парламента. При правлении Алмазбека Атамбаева он был в оппозиции, но когда бывший глава государства попал в опалу, поддержал его и даже был задержан.

После событий 5 октября Равшан Жээнбеков покинул СИЗО-1, сейчас ему изменена мера пресечения и он баллотируется в президенты на досрочных выборах 10 января 2021 года. Его поддерживают сторонники Алмазбека Атамбаева — экс-зампред СДПК Кундуз Жолдубаева освещает на своей странице в фейсбуке сбор подписей в его пользу.

Жээнбеков также выступает против изменения Конституции. Он участвовал в воскресном марше за законность 29 ноября.