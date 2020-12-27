Республиканский штаб сообщил, что Турция ужесточила требования для въезда в страну. Власти обязали всех прибывающих в страну из-за границы иметь отрицательный тест на COVID-19.

Новые требования вводятся с 28 декабря для самолетов, а с 30 декабря для наземного транспорта. Согласно им, теперь каждый пассажир должен предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов перед выездом.

Как сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджав в Twitter, в случае отсутствия результата теста, пассажирам будет отказано во въезде.

Сообщается, что данные правила в Турции будут действовать до 1 марта 2021 года.

С начала пандемии коронавирусом в Турции заразились более 2 млн человек, более 19 тыс. человек скончались. В настоящее время в стране действует комендантский час и введен повсеместный запрет на новогодние праздничные мероприятия.