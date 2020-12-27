В Бишкеке 27 декабря прошел уже восьмой воскресный марш за законность, участники которого выступают против референдума и изменения Конституции Кыргызстана.

Галерея плакатов на марше за законность.

Участники марша, по сложившейся традиции, прошли от железнодорожного вокзала по аллее Эркиндик до Белого дома, скандируя «Мыйзамдуу өлкө», «Референдумга жол жок» и «Хансыз өлкө».

Людей довольно много, хотя день морозный. У многих плакаты pic.twitter.com/TEP44FJkvp — Kloop (@kloopnews) December 27, 2020

В марше приняли участие около 50 человек. Среди них был и кандидат в президенты Каныбек Иманалиев.

В конце пути все собравшиеся исполнили гимн Кыргызской Республики, а организатор марша Улан Үсөйүн вручил подарки за самые креативные плакаты и активное участие.

А фот и финал — и традиционное исполнение гимна pic.twitter.com/inz7tW5wV4 — Kloop (@kloopnews) December 27, 2020

Референдум назначен на 10 января 2021 года, в один день с президентскими выборами. На референдуме избиратели должны выбрать президентскую или парламентскую форму правления.

До этого 80 депутатов парламента шестого созыва, чей срок закончился 28 октября инициировали проект нового Основного закона. Юристы и общественные деятели раскритиковали изменение главного закона страны.

Основная претензия в том, что у шестого созыва парламента попросту нет полномочий для инициации таких глобальных изменений.

Кроме того, в проекте новой Конституции максимально увеличены полномочия президента и есть множество спорных моментов, которые могут дать почву для ущемления свобод и прав человека.

Проект новой Конституции редактирует Конституционное совещание. 11 декабря председатель этого совещания Бекбосун Борубашов заявил, что они завершили первый этап работы. По его словам, члены КС, работавшие в трех секциях, закончили вносить в него предложения и корректировки.

«На первом этапе закончились работы секций. На втором тексты секций проанализируют юристы и лингвисты. На третьем этапе документ будет вынесен на общее пленарное заседание, где путем голосования будут приняты соответствующие нормы и положения», — сказал Борубашов.

Конституционное совещание

Указ об образовании Конституционного совещания и.о. президента Талант Мамытов подписал 20 ноября. В орган вошли 89 человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания нет.

Депутат Бекешев в своем телеграм-канале пояснил, что Конституционное совещание образовывают постановлением парламента, а не указом и.о. президента.

Экс-спикер легендарного парламента Абдыганы Эркебаев отметил, что состав КС непрофессиональный, так как там крайне мало юристов-специалистов по конституционному праву. Также экс-депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов заявил, что Конституционное совещание заняло соглашательскую позицию.

26 ноября и.о. президента Мамытов включил в состав совещания еще десять новых лиц, среди которых экс-депутаты Алмамбет Шыкмаматов и Кантемир Мурзабеков, правозащитница Толекан Исмаилова и несколько «независимых экспертов» и общественных деятелей.

При этом, предложение вступить в ряды экспертов Конституционного совещания отклонили экспертка по конституционному праву Сания Токтогазиева и депутат Дастан Бекешев. Они считают, что совещание нелегитимно, а его члены не намерены учитывать их предложения и работают по готовому документу, занимаясь просто его редактированием.