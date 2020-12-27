В Бишкеке молодые люди пытались похитить девушку, но ее удалось спасти.

Случай произошел ночью 25 декабря в 7-м микрорайоне. Видео похищения в соцсети опубликовал пользователь @ertaisfr.

Мужчина и женщина стали свидетелями того, как несколько парней насильно усадили девушку в машину Toyota Ipsum и попытались увезти. Пара не осталась в стороне — они погнались за злоумышленниками. Им удалось остановить машину похитителей и спасти девушку.

Как сообщил автор видео, вскоре после того, как они спасли девушку, к месту происшествия прибыли сотрудники милиции.

В пресс-службе УВД Октябрьского района заявили, что оперативники криминальной милиции заметили погоню, в которой машина марки Toyota Ipsum двигалась в юго-восточную сторону по ул. Юнусалиева с открытой задней дверью.

Оперативники погнались за машиной, в которой обнаружили девушку и троих парней. Они были доставлены в следственную службу Октябрьского РУВД, для установления обстоятельств инцидента.

Факт похищения был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Похищение человека». УВД установило личности похитителей. Ими оказались трое парней: 1992, 1993 и 1994 годов рождения.

Выяснилось, что похищенной девушке 20 лет. Как сообщает УВД, она отказалась писать заявление на похитителей и «не имеет к ним претензий». Но по закону милиция все равно должна привлечь их к ответственности — за похищение их могут осудить на срок от пяти до семи лет.

Объединение Бишкекские Феминистские Инициативы (БФИ) прокомментировало данный инцидент. Они потребовали МВД задержать всех виновников и не дать им уйти от наказания.

«Не зря работают все гендерные организации и активистки.Среди людей начинает появляться понимание, что похищение человека это преступление. Этой ночью спасли одну девушку, теперь требуем от МВД отчета по этому делу. Чтобы не отпустили никого, чтобы они потом не смели угрожать девушке. Помните, что похищение Бурулай тоже в первый раз спустили с рук», — сказали БФИ.

Похищение женщин в Кыргызстане

В своем заявлении БФИ имели в виду случай с Бурулай Турдалы кызы — одну из самых резонансных историй с похищением девушек в Кыргызстане в последние годы.

Убийство Бурулай Турдалы кызы вызвало огромный резонанс в обществе, подняв тему не только о серьезной для Кыргызстана проблеме похищения женщин для принуждения к браку, но и о компетентности кыргызской милиции.

В мае 2018 года Бурулай похитили для принуждения к браку. Родители девушки выступили против и забрали дочь, но согласились пойти на примирение и не писать заявление в милицию.

Но похититель пошел на преступление снова. Он похитил девушку возле дома в конце того же месяца, но милиции удалось его задержать. В отделении девушку и похитителя оставили в одной комнате и мужчина убил ее. Бурулай погибла от ножевых ранений.

В декабре 2018 года убийцу Бурулай осудили на 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества.

После вызванного резонанса представители власти делали громкие заявления, озвучивалось мнение, что «такого больше никогда не будет», но девушке продолжали похищать для принуждения к браку, насиловать, избивать, чтобы те не решились вернуться домой.

Часто из-за давления и просьб со стороны семей похитителей пострадавшие, которые все же решились вернуться домой или смогли спастись от похищения, не пишут заявления на похитителей. Таким образом нарушители закона остаются безнаказанными и, как в случае с Бурулай, снова идут на преступление.

По Уголовному Кодексу КР похищение человека, для принудительного вступления в брак наказывается лишением свободы от 5 до 7 лет. За похищение несовершеннолетних предусмотрено лишение свободы сроком от 7,5 до 10 лет и штраф в размере 200 тысяч сомов.