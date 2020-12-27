Осторожно, в этом видео есть насилие и нецензурная лексика!

Информация обновлена, добавлена позиция патрульной службы в 15:30.

В Бишкеке в ночь на 27 декабря между сотрудниками патрульной службы и неизвестными мужчинами произошла драка.

Видео инцидента опубликовал активист Максим Золотых на своем канале в Youtube. Инцидент произошел на пересечении улицы 7 Апреля и Южной Магистрали.

По словам активиста, водитель создал аварийную ситуацию. Когда его остановили, между ним и патрульными началась словесная перепалка. Затем несколько мужчин, находившихся в машине, напали на сотрудников патрульной службы.

Во время потасовки один из сотрудников патрульной открыл огонь в воздух, пытаясь остановить драку.

Пресс-служба ведомства сообщила, что от нападавших пахло алкоголем. Машину остановили около полуночи, попросили водителя показать документы. Вместо этого пассажиры напали на патрульных.

После того, как патрульный произвел предупредительные выстрелы, двух нападавших задержали — 1990 и 2004 года рождения, их водворили в изолятор.