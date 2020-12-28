Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ряд должностных лиц Министерства здравоохранения заключили заведомо невыгодные для государства контракты на более $1 млн.

По данным прокуратуры, контракты заключались с компанией «D.&T.» на проведение аудита за период 2014-2019 годы, и без проведения мониторинга. А планируемая сумма для услуги была завышена.

«В том числе за 2019 год без проведения тендера на счет компании перечислено 63,8 млн сомов, в результате чего государству причинен ущерб в особо крупном размере», — сообщили в надзорном органе.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заключение заведомо невыгодного контракта». Материалы дела направили в следственные органы для досудебного производства.