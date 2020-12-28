Депутат парламента шестого созыва Марат Аманкулов в интервью с депутатом Дастаном Бекешевым рассказал, что покинул пост председателя партии «Биримдик».

«Я сложил с себя полномочия председателя и вышел из партии “Биримдик”. На сегодня я беспартийный и ни в какие партии вступать не собираюсь», — рассказал Аманкулов.

Он также добавил, что не планирует участвовать в повторных парламентских выборах и займется научно-просветительской деятельностью.

Информация о том, что Аманкулов возглавил партию «Биримдик» была обнародована в январе 2020 года. Сам Аманкулов вышел из СДПК, по мандату которой в 2015 году пришел в парламент. «Биримдик» считалась провластной так как ее связывали с Сооронбаем Жээнбековым — на тот момент он был президентом.

По предварительным итогам парламентских выборов 4 октября 2020 года, «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» могли получить большинство мест в парламенте.

Сам же Аманкулов стал более известен, вызвав негативную реакцию общественности после своего заявления о том, что Кыргызстану «пора возвращаться назад» в Россию.

После слов Аманкулова в Бишкеке провели митинг за независимость. А на депутата подали жалобу в Центризбирком о снятии с выборов. Однако члены ЦИК решили не снимать Аманкулова с выборов в парламент.