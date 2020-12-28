Экс-советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова написала в твиттере, что бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов покинул Кыргызстан.

«А вы знаете, что Райым ава уже из Кыргызстана тю-тю?», – написала она.

а вы знаете, что райым ава уже из кыргызстана тю-тю? — Гуля Алмамбетова (@GulyaAlmambet) December 28, 2020

Брат Райымбека Матраимова, депутат парламента Искендер Матраимов сообщил изданию 24.kg, что его брат не выезжал за границу и находится в стране.

Парламентарий также посоветовал Гуле Алмамбетовой «заниматься своими делами».

«Кто такая Гуля Алмамбетова? Какое отношение она имеет к нашей семье? Она осталась без работы и сидит, делать ей нечего. Пусть занимается своими делами. Уверяю, Райымбек Матраимов находится в Кыргызстане и никуда не уезжал», — сказал он.

В Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) заявили, что не располагают информацией о предположительном отъезде Матраимова, и перенаправили журналистов в Пограничную службу.

В пресс-службе ГПС изданию 24.kg сказали, что не имеют права разглашать данные о выезде кого-либо.

Дело Матраимова

Райымбек Матраимов — экс-зампред таможенной службы и фигурант расследований журналистов «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.

20 октября Матраимова задержали сотрудники ГКНБ. По данным спецслужбы, Матраимов и другие должностные лица с 2016 года наладили коррупционную схему в системе Гостаможни.

Однако в этот же день стало известно о том, что Матраимова отпустили домой. В ГКНБ сообщили, что бывший таможенник заключил сделку со следствием и обещал до конца 2020 года выплатить в казну 2 млрд сомов.

Положений в законодательстве Кыргызстана о том, что Матраимова освободят от уголовной ответственности, если он компенсирует ущерб, нет — такие поправки в Уголовный кодекс еще находятся на общественном обсуждении.

По данным ГКНБ, следствие по делу Матраимова еще не завершено — они рассматривают его причастность к коррупции в таможне после его увольнения с поста замглавы. Следователи будут изучать его связи с международной контрабандой — Россия, Китай, Казахстан и Узбекистан.