Антикоррупционная служба ГКНБ сообщила о причинах задержания начальника УОБДД Чуйской области Шаирбека Бопонова. По данным спецслужбы, Бопонов был причастен к коррупционной схеме по незаконным поборам среди дальнобойщиков на КПП «Актилек-Автодорожный».

Помимо Бопонова 24 декабря по этому же делу были задержаны ещё три инспектора ОБДД.

«Под предлогом проверки документов инспекторы на постоянной основе получали денежные средства в сумме от 500 до 5 тысяч сомов у водителей авто, занимающихся международными грузоперевозками. При этом ежедневный грузопоток на данном КПП составляет от 100 до 200 автомашин», — сообщили в ГКНБ.

Задержание Бопонова

О задержании Бопонова стало известно 27 декабря, после того как об этом написал ряд СМИ ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

По информации СМИ, Бопонова вызвали на допрос, а после задержали и водворили в изолятор СИЗО ГКНБ. Ведомство подтвердило им информацию о задержании мужчины, но обещало дать точную и полную информацию позже.

Шайырбек Бопонов возглавил УОБДД Чуйской области буквально в феврале 2020 года. До этого, с декабря 2017 года он занимал должность главы УОБДД Бишкека.