Первомайский райсуд Бишкека 26 декабря отпустил главу «Бишкекглавархитектуры» Асхата Тулебердиева под домашний арест. Мера пресечения была избрана постановлением суда на время досудебного производства до 24 февраля 2021 года.

Тулебердиева подозревают в причастности к коррупции при продаже земельных участков. Ранее он был задержан и водворён в СИЗО сотрудниками ГКНБ.

Следователи тогда установили, что в 2017 году чиновники бишкекской мэрии, Управления земельных ресурсов и «Бишкекглавархитектуры» вошли «в преступный сговор» с заинтересованными лицами. По их данным, так были проведены «фиктивные» торги на земельные участки с заранее предопределенным победителем.

Кроме Тулебердиева, по факту коррупции был задержан «фиктивный» участник торгов.

«Подозрительные сделки» Тулебердиевых

Это не первый скандал с госимуществом, в котором был замешан Тулебердиев. В октябре 2019 года журналисты Factcheck.kg обнаружили незадекларированный особняк в «Царском селе» у его брата — Рената Тулебердиева — бывшего главы Фонда управления госимуществом.

В ходе расследования журналисты выявили несколько «подозрительных» сделок с недвижимостью чиновника и его семьи. В частности, Асхат Тулебердиев получил от хозяйки во временное пользование участок в 188 кв метров в курортной зоне Чон-Сары-Ойском айыльном округе Иссык-Кульской области.

Через полгода он по договору дарения оформил участок на свою мать, которая позже таким же способом переоформила его на своего племянника. По данным журналистов, по такой же схеме был «отчужден» в пользу семьи Тулебердиевых гостевой дом, находившийся на этом участке.

Также Асхата Тулебердиева в 2018 году обвиняли в злоупотреблении служебным положением при строительстве 10-этажного жилого дома. Однако он был оправдан судами двух инстанций.