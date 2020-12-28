Прокуратура Кара-Суйского района Ошской области выявила ущерб государству в более 24 млн сомов при строительстве школы в селе Киров. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По её данным, с 2014 по 2018 год Сарайский айыл окмоту Кара-Суйского района заключал договора подряда с ОсОО «Акмат Курулуш» по строительству школы на 720 ученических мест на общую сумму в 159 млн сом. Сама школа была принята в эксплуатацию лишь в сентябре 2019 года.

«Было установлено, что должностные лица Сарайского айыл окмоту и «Акмат Курулуш», внеся в акты выполненных работ подложные сведения, завысили стоимость некоторых работ, а отдельные виды работ указали повторно и включили в перечень ранее фактически выполненных, причинив ущерб государству на общую сумму 24 млн 209 тысяч сомов», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данному факту было начато досудебное производство.

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