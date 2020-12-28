Сотрудники Госагентства охраны окружающей среды 28 декабря вышли к зданию агентства в Бишкеке на акцию протеста. Они не согласны с назначением Динары Кутмановой на пост главы ведомства.

На акции собрались около 50 сотрудников ведомства с плакатами «Долой Кутманову» и «Коллектив — это сила».

Сотрудники агентства также опубликовали обращение в адрес премьер-министра и и.о. президента. В нем говорится, что Кутманова в разные годы работала в системе Госагентства окружающей среды, но при этом ее увольняли за ряд финансовых нарушений.

«Во время своего пребывания на посту директора Республиканского экологического фонда в 2000-х годах ее уволили за ряд финансовых нарушений. За время работы директором фонда, Кутманова использовала часть средств фонда в личных целях», — говорится в обращении сотрудников.

Кутманову назначили главой ведомства 13 ноября 2020 года. Распоряжение подписал Садыр Жапаров когда занимал должность премьер-министра.

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