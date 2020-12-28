Уполномоченный представитель кандидата в президенты Садыра Жапарова Александр Мощин 23 декабря обратился с жалобой в ЦИК и МВД на действия Мелиса Аспекова и Торохана Жунусбекова. Фото заявления было опубликовано в соцсетях.

Кечээ, Жапаровдун штабы айлыгыбызды (Жапаровго кол топтоп бергенинин акысы) бербей жатат деп угутчулор БШКга арыз... Опубликовано Нурбеком Муктаром Воскресенье, 27 декабря 2020 г.

В своей жалобе Мощин указал, что Аспеков и Жунусбеков «не имеют никакого официального и юридического отношения» к кандидату Жапарову, а также не являются сотрудниками предвыборного штаба. Мощин также написал, что они используют предвыборную кампанию Жапарова «в своих корыстных целях».

«Никто не уполномачивал Мелиса Аспекова и Торохана Жунусбекова выступать от имени кандидата […] Садыра Жапарова, а равно никто не давал им разрешения на использование агитационных материалов и изображения Жапарова в каких-либо целях и акциях», — написал Мощин.

Также, по словам Мощина, Аспеков и Жунусбеков «своими незаконными действиями» создают негативное мнение о кандидатуре Жапарова, тем самым препятствуя проведению предвыборной кампании.

Заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов сообщил «Азаттыку», что по заявлению Мощина комиссия обратилась в правоохранительные органы.

«Мы обратились в правоохранительные органы, так как у нас нет возможности уточнить. Мы направили письмо в МВД», — сказал Бекматов.

ИА 24. kg с отсылкой на пресс-службу МВД уже сообщило о том, что начата проверка по факту обращения: деятельность Мелиса Аспекова проверит ГУВД Чуйской области, Торохана Жунусбекова — УВД Таласской области.

Сами Аспеков и Жунусбеков в интервью изданию Vesti.kg заявили, что не в курсе насчет жалобы на них.

Ранее издание «Коом.пресс» опубликовало статью под заголовком «Мелис Аспеков дал спортсменам 10 тысяч долларов». Оперативная группа ЦИК обратилась в милицию и Генпрокуратуру для расследования данного факта на наличие подкупа голосов. После этого статья была удалена.

30 октября Мелис Аспеков объявил, что он возглавит предвыборный штаб Жапарова по Чуйской области. До этого назначения он выражал недовольство кадровыми назначениями Жапарова, обещал поставить юрту на центральной площади Бишкека и начать голодовку.

Торохан Жунусбеков, также известный как «профессиональный митингующий», был назначен советником гендиректора «Мегаком» 8 декабря. Спустя время, 16 декабря, Жунусбеков опубликовал фотографию, сделанной в Таласской области — тогда Жапаров проводил встречу с избирателями. ЦИК посчитала это нарушением предвыборной агитации и обратилась в МВД и Генпрокуратуру.

Меж тем в «Мегакоме» заявили, что Жунусбеков находится в отпуске без содержания с 14 декабря.