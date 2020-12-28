ЦИК 28 декабря рассмотрела жалобу на ОТРК от главы агитационной группы за парламентаризм Дастана Бекешева. Депутат просил ЦИК отреагировать и привлечь к ответственности руководство ОТРК за агитацию за президентскую форму правления.

В частности нардеп говорил о двух видео, вышедших на телеканале 21 и 23 декабря. По его словам, в вечерней передаче «Маек» и выпуске новостей была явная агитация за президентскую форму правления. Причём ни один приглашенный эксперт в передаче «Маек» не был приверженцем парламентской формы.

Один из выпусков передачи «Маек»:

Новостной эфир на «Ала-Тоо 24»:

Депутат подчеркнул, что, согласно законодательству, СМИ запрещается проводить агитацию самостоятельно. Группы также должны открыть свои избирательные фонды и через них оплачивать размещение материалов в частных СМИ.

Однако представители телеканала не согласны с жалобой Бекешева. На заседании ЦИК они заявили, что проводят лишь разъяснительную работу среди населения.

По их словам, руководству не всегда удаётся контролировать агитационные заявления приглашённых спикеров. Они отметили, что также приглашали и тех, кто поддерживает парламентскую форму, но «они не пришли».

По итогам заседания, рабочая группа ЦИК признала, что в эфирах ОТРК были замечены элементы агитации. Они также отметили, что в передачах есть нарушения равного доступа всех участников референдума.

Они уведомили руководство телеканала, что в следующем выпуске телепередачи «Маек» этот же ведущий должен пригласить тех, кто поддерживает парламентскую форму правления. В ЦИК считают, что тем самым будет восстановлен баланс между участниками групп агитации.

Они рекомендовали телеканалу впредь не допускать однобокого информирования и агитации со стороны приверженцев какой-либо формы правления.

Референдум по выбору формы правления

Референдум по выбору формы правления в Кыргызстане назначен на 10 января 2021 года в один день с выборами президента.

Кыргызстанцы должны будут выбрать парламентскую или президентскую форму правления, или же вариант «против всех вариантов».

ЦИК уже зарегистрировала 13 агитационных групп. Больше всего групп оказалось среди тех, кто поддерживает президентскую форму правления. В их числе 8 групп агитации.

У сторонников парламентаризма и тех, кто выступает против всех вариантов — по 2 группы.

Одну из агитационных групп за парламентскую форму правления возглавил депутат Дастан Бекешев. Ранее он неоднократно выступал против референдума и заявлял, что от него «проиграет только народ». Именно он был одним из четырёх депутатов, проголосовавших против законопроекта о референдуме, который приняли депутаты 10 декабря.

Референдум — одно из обещаний, которое политик Садыр Жапаров озвучил перед своими сторонниками после того, как в ночь на 6 октября они освободили его из колонии. После освобождения Жапарову удалось занять пост премьер-министра и и.о. президента. Получив доступ к власти, Жапаров стал активно продвигать инициативу о реформе конституции. Депутаты даже разработали новый вариант Конституции, но это вызвало волну возмущений и власти решили пока лишь провести референдум по форме правления.

Юристы и независимые наблюдатели не раз сообщали о том, что назначение референдума прошло с массовыми нарушениями законодательства. По их мнению, депутат шестого созыва Акылбек Жапаров, который инициировал его в одиночку, нарушил Конституцию и не имел полномочий даже выдвигать этот законопроект.

Они также не согласны с проведением президентских выборов и референдума в один день. По их мнению, кыргызстанцы не успеют изучить предвыборные программы кандидатов и вопросы, поднимаемые на референдуме.

Сам Жапаров заявил, что предложил провести референдум по форме правления одновременно с выборами президента, чтобы сэкономить деньги. Он считает, что после волнений именно этот вопрос волнует граждан страны.