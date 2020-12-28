Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в международном аэропорту «Манас» выявили ущерб, нанесенный государству на 65 млн сомов.

В надзорном органе сообщили, что факт ущерба выявили во время проверки государственных закупок. Эта же проверка показала связь между аэропортом «Манас» с иностранной компанией при осуществлении госзакупок.

По версии прокуратуры, руководство аэропорта действовало через одного человека в интересах иностранной компании. Этот же человек был учредителем еще четырех компаний, которые участвовали в 2018-2020 годы в 16 тендерах.

Компании принимали участие в конкурсах с аффилированными фирмами того же человека на общую сумму более 430 млн сомов.

На этапе планирования для приобретения товаров ставили завышенные цены, а победителей определяли с нарушениями.

«Закупающая организация устанавливала критерии и требования, дискриминирующие поставщиков, одобряла конкурсные заявки компании одного человека, не соответствующие квалификационным требованиям конкурса. Некоторые поставщики по технической спецификации необоснованно лишались допуска к следующему этапу конкурса», — сообщили в прокуратуре.

Вместе с этими нарушениями выяснилось, что конкурсы по закупке товаров с разными характеристиками проводили без разделения их на лоты, хотя товары из разных групп нельзя объединять в одну общую.

«Должностные лица и руководство “Манаса”, в результате злоупотребления полномочиями, нарушив порядок проведения конкурсов и заключив заведомо невыгодные контракты по завышенной цене, причинили ущерб государству на общую сумму 65 млн 170 тыс сомов», — пояснили в надзорном органе.

Материалы по всем фактам зарегистрировали в ЕРПП по статьям «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» и «Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров». Досудебное производство по делу продолжается.