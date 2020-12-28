Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки на 28 декабря в Кыргызстане зарегистрировали одну смерть пациента с COVID-19 в Бишкеке.
За время пандемии в стране скончались 1 349 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.
По данным штаба, что за сутки выявили 162 случая заражения COVID-19.
- Бишкек — 59;
- Ош — 11;
- Чуйская область — 42;
- Ошская область — 6;
- Таласская область — 7;
- Нарынская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 25;
- Джалал-Абадская область — 10.
Всего за время пандемии в стране выявили 80 535 случаев заражения коронавирусом.
За сутки с выздоровлением по всей стране выписали 237 пациентов. Всего за время время пандемии с выздоровлением выписали 75 057 пациентов, переболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией.
Среди медработников выявили два новых случая заражения в Бишкеке. А с выздоровлением из стационаров и домашней изоляции выписали четыре медработника. Всего за время пандемии среди медиков выявили 4 106 случаев заражения, выздоровели 3 889 медработника.