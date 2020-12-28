Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки на 28 декабря в Кыргызстане зарегистрировали одну смерть пациента с COVID-19 в Бишкеке.

За время пандемии в стране скончались 1 349 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

По данным штаба, что за сутки выявили 162 случая заражения COVID-19.

Бишкек — 59;

Ош — 11;

Чуйская область — 42;

Ошская область — 6;

Таласская область — 7;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 25;

Джалал-Абадская область — 10.

Всего за время пандемии в стране выявили 80 535 случаев заражения коронавирусом.

За сутки с выздоровлением по всей стране выписали 237 пациентов. Всего за время время пандемии с выздоровлением выписали 75 057 пациентов, переболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Среди медработников выявили два новых случая заражения в Бишкеке. А с выздоровлением из стационаров и домашней изоляции выписали четыре медработника. Всего за время пандемии среди медиков выявили 4 106 случаев заражения, выздоровели 3 889 медработника.