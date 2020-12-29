Замирбек Базарбеков, фото: пресс-служба президента

Пресс-служба президента сообщила, что на должность заведующим отдела судебной реформы и законности назначен Замирбек Базарбеков. Распоряжение подписал и.о. президента Талант Мамытов 23 декабря.

Известно, что Базарбеков ранее был адвокатом кандидата в президенты Садыра Жапарова. Сам Базарбеков с 1989 года работал в органах прокуратуры и адвокатуры. В 2011 году он возглавлял Совет по отбору судей, однако затем подал в отставку после критики общественности.

Тогда Гражданский совет по контролю над судебной системой обвинил Базарбекова в ряде нарушений во время его работы на предыдущих должностях.

В совете заявили, что Базарбеков нарушал права человека, а также «не прошел аттестацию».

Другой адвокат Жапарова — Акин Токталиев был назначен главой Госкомиссии по делам религий. Распоряжение о назначении Токталиева подписал сам Жапаров будучу на посту и.о. президента.

Однако назначением Токталиева остались недовольны сотрудники госкомиссии. После его назначения 40 из 45 сотрудников заявили, что будут игнорировать его приказы и поручения, так как они нарушают закон.

Сотрудники добавили, что назначенец Жапарова на протяжении многих лет был адвокатом обвиняемых в экстремистской и террористической деятельности, а среди его подзащитных были участники запрещенных в Кыргызстане организаций «Хизб ут-Тахрир» и «Джайшуль-Махди».

Назначенцы Жапарова

Сторонники Садыра Жапарова занимают разные должности на госдолжностях страны. После освобождения из колонии во время беспорядков 5-6 октября Жапаров при поддержке сторонников стал премьер-министром и и.о. президента.

С получением этих должностей он совершил кадровые перестановки. В том числе, главой ГКНБ был назначен Камчыбек Ташиев — соратник и друг Жапарова.

Кроме этого, Жапаров поменял почти всех полпредов областей, назначив на эти должности однопартийцев из партии «Мекенчил», которую основал вместе с Ташиевым.

С уходом Жапарова с поста и.о. президента эту должность занял другой его соратник — Талант Мамытов.