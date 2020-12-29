«После того, как нам разрешили открыться, естественно, товарооборот упал, цены поднялись. Поэтому сейчас практически работаем, чтобы аренду заплатить, зарплату сотрудникам. Кое-как выживаем», ― говорит Чинара Осурбаева из «NY Pizza».

С ней согласна и Булан Ормокоева ― в «Очак кебаб», по её словам, продажи с начала пандемии упали на 70 процентов.

«Конечно, пострадали в этом карантине ― все люди сидели дома, не выходили на работу. Считайте, наш бизнес потерпел убытки ― продажи упали почти на 70 процентов. После окончания карантина чуть-чуть пошли продажи, но не на 100%. Люди все ещё опасаются ходить», ― говорит она.

Точной статистики, сколько бизнесов за этот год закрылись, нет, но ситуация, когда вы едете по Бишкеку и видите на витрине надпись «Сдаю в аренду помещение» буквально через одно здание друг от друга ― уже не редкость.

То, что бизнесы закрываются, говорят и в Министерстве экономики Кыргызстана ― чиновники в начале ноября отмечали, что кыргызские компании «не могут» конкурировать по ценам и качеству с зарубежными компаниями.

«Во многом, поражения связаны с низким потенциалом предпринимателей и их сотрудников», ― говорил на одном из госсовещаний министр экономики Санжар Мукамбетов.

Тогда же чиновники заговорили о начале программы поддержки малого и среднего бизнеса, но это может быть слишком поздно ― предприниматели с начала пандемии говорили о необходимости поддержки со стороны государства.

Больше всего говорили о невозможности выплачивать действующие кредиты банкам, но государство смогло обеспечить только отсрочку по выплатам процентов и только до октября 2020 года, хотя бизнес только начал полноценно работать в июне и пока не вышел на тот уровень доходов, который позволил бы безболезненно выплачивать и зарплаты, и проценты по кредитам, и работать без ущерба для себя.

«В нашем случае, да, банки пошли на уступки ― дали отсрочку по процентам, по их выплате», ― говорит Чинара Осурбаева.

Данияр Максат из MADFOOD говорит, что им пришлось реструктурировать кредиты (изменить условия выплаты кредитов), а в апреле-июне они привлекли ещё заемные средства, «чтобы поддерживать обороты».

«Но даже с учетом этого все равно не получалось выйти на какие-то рабочие объемы, которые позволяли бы нам безболезненно пережить карантин. В любом случае приходилось пользоваться заёмными средствами, помощью. […] Хотелось бы больше внимания государства. Насколько знаю, по законодательству, если правительство вводит режим ЧП, то оно должно компенсировать потери в условиях этих ограничений. Но я не знаю, насколько это реально в наших условиях», ― говорит Данияр Максат, сооснователь MADFOOD.

Он добавляет, что ситуацию под конец года усугубил резкий скачок цен на продукты, который мешает общепиту выйти из кризиса с минимальными потерями ― цены в октябре-ноябре подскочили почти на 15-20 процентов, и это только в розничной продаже.