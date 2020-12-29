Кандидаты в президенты Клара Сооронкулова, Адахан Мадумаров, Каныбек Иманалиев и Канат Исаев 29 декабря объединились и подписали меморандум о сохранении законности.

В самом же документе говорится, что на предстоящих выборах президента возможна фальсификация итогов.

«Кандидатом на должность президента зарегистрировано лицо [Садыр Жапаров], не обладающие пассивным избирательным правом. Считаем, что необходимо объединиться, чтобы при повторном голосовании поддержать единого кандидата из подписавшихся. Только так можно сохранить законность в стране», — говорится в меморандуме.

Вместе с меморандумом кандидаты подали иск в Административный суд, чтобы оспорить решение Центральной избирательной комиссии по регистрации Садыра Жапарова в качестве кандидата на выборы президента.

По словам Мадумарова, жалоба в суд подана в надежде, что суд воспользуется шансом «доказать гражданам, что они [суды] защитники законов Кыргызстана».

«Есть возможность восстановить доверие и репутацию. Показать, что фемида у нас независимая ветвь власти. Несмотря на то, что один из претендентов [Садыр Жапаров] не считает судебную ветвь отдельной», — заявил Мадумаров.

Кроме этого кандидатка в президенты Клара Сооронкулова напомнила о деле Таланта Мамытова, Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова по насильственному захвату власти.

По ее словам, в октябре 2020 года Верховный суд мог вернутся к рассмотрению дела только по вновь открывшимся обстоятельствам, которых нет.

«16 октября вернулся к этому делу, без новых или вновь открывшихся обстоятельств. Если Верховный суд вынес приговор, то обжалованию это не подлежит. Он возвращается к этому делу как будто не было в природе августовского приговора Верховного суда от 2013 года и оставляет в силе оправдательный приговор Бишкекского горсуда», — заявила Сооронкулова.

Она также добавила, что это опасный прецедент и может подорвать имидж государства.

По итогам пресс-конференции Мадумаров заявил, что победивший на выборах кандидат, подписавший меморандум, отменит все решения принятые от 4 октября.

Политический кризис

После парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане начался политический кризис. Последствием кризиса стала смена власти в стране — на пост и.о. президента при поддержке сторонников пришел Садыр Жапаров, который за несколько дней совершил кадровые перестановки, назначив на ряд должностей своих соратников.

После этого он сложил с себя полномочия и выдвинул свою кандидатуру на выборы. Ряд кандидатов в президенты не раз делали заявление, что Жапаров за время агитации нарушал выборное законодательство. В том числе, кандидаты отмечали, что Жапаров использует административный ресурс.

Также, несмотря на то, что Жапаров уже не занимает высокопоставленную должность, его друг Камчыбек Ташиев все еще глава Госкомитета нацбезопасности, а другой соратник Жапарова — Талант Мамытов — сейчас и.о. президента.

Сам же Жапаров пока был на посту премьер-министра и и.о. президента инициировал при поддержке депутатов шестого созыва референдум по форме правления.

Вместе с референдумом Жапаров и ряд депутатов инициировали поправки в Конституцию Кыргызстана. Однако представленный проект новой Конституции после публикации подвергся критике со стороны общественности и юристов. В частности юристы отмечали, что в случае, если принять новую Конституцию, новый президент получит контроль над всеми ветвями власти.