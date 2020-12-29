Пресс-служба правительства сообщила, что в 2020 году Кыргызстан получил $346,8 млн на борьбу с COVID-19. Ещё $427,6 млн власти ожидают получить в 2021 году.

Всего на борьбу с пандемией COVID-19, власти ожидают привлечь $774 млн. Из них только $177 млн — грантовые средства, а остальные $597 млн — кредиты.

Крупнейшим кредитором выступает Международный валютный фонд (МВФ), который предоставил Кыргызстану займ на $242 млн.

На фоне пандемии коронавируса и политических потрясений в Кыргызстане образовался затяжной экономический кризис. Дефицит бюджета достиг рекордных 35,6 млрд сомов.

Власти Кыргызстана на протяжении года не раз обращались к соседним странам и зарубежным донорам за финансовой помощью.

Ещё в июне власти сообщали, что на борьбу с коронавирусом и его последствиями Кыргызстан планирует потратить только $645 млн — это 15,7 млн долларов из республиканского бюджета, почти 2,2 млн долларов пожертвований и деньги от международных организаций.

Проблема усугубилась тем, что во время режима ЧП государство изменило закон о госзакупках, что привело к еще большей секретности при расходовании средств.

Первые случаи заражения коронавирусом в Кыргызстане были зарегистрированы в середине марта, в это же время Министерство финансов объявило о сборе средств, призывая «каждого неравнодушного гражданина, искренне желающего внести свой вклад» пожертвовать деньги.

Чтобы обеспечить прозрачность, государство запустило специальный веб-сайт*, который должен позволять гражданам мониторить общее количество полученных денег, их источник и то, как их тратит государство.

*Однако к сайту уже продолжительное время нет доступа

Неравнодушные граждане пожертвовали более 160 млн сомов. Большая часть из них пошла на выплаты компенсаций для медработников за переработку и работу в условиях повышенного риска заразиться вирусом. Но многие медики жалуются на то, что они не получили компенсации или же им выплатили только часть средств.

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