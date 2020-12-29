Генеральный директор ОАО «Кыргызский энергетический расчетный центр» Талайбек Байгазиев на пресс-конференции заявил о необходимости повышения тарифов на электроэнергию для кыргызстанцев. Он также призвал экономить электроэнергию, и назвал еще одну неочевидную причину, по которой в стране стали потреблять больше электричества.

Про тарифы

По его словам, льготный тариф должен остаться для социально уязвимых слоев населения, а «остальные потребители должны существовать в режиме рынка». В этом могут помочь «умные» счетчики: их можно настроить так, чтобы потребители могли сами выбирать способ потребления электроэнергии.

«Тариф нужно увеличивать, потому что потребление электроэнергии растет. Надо развивать экономику, увеличивать энергетические мощности. Это для нас, Кыргызстана, надо. Соответственно, нужно какое-то повышение тарифов. Это не должно быть резкое повышение. Оно должно быть планомерное, с гибким графиком. Все соседние страны уже повысили тарифы», — заявил Байгазиев.

Чиновник также считает, что энергосектору нужно оптимизировать затраты компании и ликвидировать коррупционные риски.

Сейчас в Кыргызстане действует тариф по 77 тыйын за 1 кВт.ч, но он действует, только если пользователи не превышают лимита ( это 700 кВт/ч для обычных пользователей и для высокогорных районов 1000 кВт/ч).Свыше лимита они платят по 2,16 сомов за каждый лишний кВт/ч. Юридические лица платят 2,24 сома за 1 кВт/ч, насосные станции платят него 77,9 сомов, детские дома по 1,58 сомов, а майнинг-фермы — 2,91 сомов.

Про веерные отключения

В этом году, по словам чиновника, их постараются не допустить. Но следующий год будет «еще тяжелее» и введение лимитов и веерных отключений не исключено: виновато маловодье.

«Если будет слабое накопление в верховьях тех рек, которые впадают в Токтогульское водохранилище, то гидроэнергетического ресурса, который необходим для выработки электроэнергии, будет недостаточно. Для сохранения объема водохранилища нужно будет импортировать. Сейчас это делается, но в маленьких объемах.

Нам надо накопить несколько миллиардов кубов воды. Поэтому энергетики призывают экономить. Это касается и собственного бюджета. Чем меньше потребляешь электроэнергии, тем меньше тратишь», — подчеркнул Талайбек Байгазиев.

Про красивую жизнь

Байгазиев сказал, что считает одной из возможных причин роста потребления электричества в стране то, что кыргызстанцы начали организовывать у себя в домах комфортные условия для жизни: ставить бойлеры, теплые полы, электроотопление.

«Это все хорошо, но тоже надо иметь в виду, что ресурс нашего энергосектора не безразмерный, он имеет свои пределы, он имеет пределы как в зимний периоды, так и в другие переходящие моменты», — заключил он.

Энергетический кризис в Кыргызстане

В 2020 году Кыргызстан вынужден приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды. Как сообщил в начале ноября на заседании парламента вице-премьер-министр Равшан Сабиров, вместо 19,5 млрд кубометров воды там было всего лишь 14,7 млрд кубометров.

«Согласно распоряжению правительства, был произведен обмен с Казахстаном на 300 млн кВт/ч электроэнергии. Кроме того, было принято решение импортировать из Казахстана до конца 2020 года 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента за киловатт-час», — сказал он.

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

Однако после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: пока автоматические из-за перегруза электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии.

Чиновники также пообещали, что веерных отключений не будет, но призвали беречь электричество, используя газ и уголь для отопления домов.

Однако, из-за систематического отключения электроэнергии, вечером 15 декабря жители жилмассива «Ак-Жар» вышли протестовать. В соцсетях и СМИ появились видео, на которых люди перекрыли объездную трассу и подожгли автомобильные шины.

16 декабря аким Аламединского района Бишкека Марс Саккараев сообщил «Азаттыку», что власти частично решили проблему путем поочередного обеспечения электроэнергией, чтобы избежать нагрузки на трансформатор.

«Мы можем подавать свет по очереди, например, на двух улицах свет будет 2 часа, на других в это время не будет, и так по очереди. Жители согласны на это», — сказал аким.

А уже 18 декабря в правительстве прошло внеочередное совещание по вопросу проблем в энергосекторе. И.о.премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков предложил задействовать резервные мощности в стране, чтобы пережить зиму и холода, и заявил, что нужно сделать все возможное для обеспечения населения бесперебойной подачи электроэнергии и тепла.