P.S. Как мы это сделали?

Цены на продукты мы брали с сайта местного кыгызского супермаркета — там, где было несколько видов продуктов (например, разные сорта мандаринов: марокканские, ташкентские), мы высчитывали среднюю стоимость.

Для подчета стоимости блюд мы брали в расчет рецепты и высчитывали стоимость конкретного блюда, исходя из граммажа, вот в этой таблице.

Мы понимаем, что все готовят еду на Новый год с запасом, поэтому на одного человека приходится четыре порции салата, бешбармака или мант (чтобы не пришлось готовить 1 января).