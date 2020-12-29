Сотрудники бишкекской милиции поздравили жителей с наступающим Новым годом праздничным видеороликом. В нем патрульные машины стоят на Старой площади, образуя сначала Новогоднюю елку, а затем число 2021.

«Этот год для многих был очень трудным и печальным. Мы потеряли своих родных и близких, которых мы никогда не забудем и будем вспоминать с теплом. Также есть люди, которые могут подумать, что будут встречать Новый год одни, но это не так. Даже в самые тяжелые дни мы всегда рядом с вами», — написала пресс-служба ГУВД Бишкека.

Милиционеры сердечно поблагодарили граждан, которые смогли протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждался. Они отметили, что таким образом граждане «показали, какими надо быть сплоченными и милостивыми друг к другу в тяжелое время».

«Благодарим всех добровольцев и волонтеров, сотрудников правоохранительных органов, социальных служб и медицинских работников, которые неустанно трудятся, чтобы служить и защищать благополучие народа», — отметила пресс-служба ГУВД Бишкека.

В завершении столичная милиция пожелала всем гражданам и гостям «счастливого, мирного и волшебного Нового года».