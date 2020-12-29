Председатель Верховного суда Гульбара Калиева в интервью «Азаттык» рассказала, что дело в ее отношении по факту коррупции начали еще весной этого года в апреле — мае.

«Мне стало известно [о деле] только в конце сентября. К нам пришли сотрудники ГКНБ, провели выемку документов и даже забрали некоторые компьютеры. Я сказала, чтобы им не мешали, иначе они могут заявить о воспрепятствовании следствию. То есть, это началось не при Ташиеве», — сказала Калиева.

По ее словам, она не подписывала никаких документов, чтобы ее могли считать причастной к коррупции.

«Урона государству нет, понимаете? Вот что меня волнует. Для меня удивительно, на каком основании дело возбуждено. Я нигде не ставила подписи, никакие финансовые документы я не готовила… Ко мне насчет этого дела никто не приходил, на допрос не вызывал. Я не видела материалы уголовного дела», — сказала Калиева.

Калиева добавила, что ее не ознакомили с материалами дела, а встретиться президентом и заместителем руководителя аппарата ей не удалось.

О деле в отношении Калиевой стало известно на пресс-конференции главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Тогда он обвинил Калиеву в причастности к коррупционной схеме по делу разработки и внедрения автоматизированной информационной системы «Местный суд».

Позже уже в ГКНБ сообщили, что в рамках досудебного производство «получены неопровержимые доказательства о причастности председателя Верховного суда к уголовно-наказуемому деянию». Кроме этого, следствие внесло ходатайство в Генпрокуратуру о внесении представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей.

После этого в пресс-службе Верховного суда опровергли обвинения главы ГКНБ, напомнив о презумпции невиновности.

Проект «Местный суд» реализуется через Европейский Союз — проведение тендеров и отбор подрядчиков выполняла международная организация.

Такое же заявление сделало и представительство Европейского союза в Кыргызстане. В представительстве сообщили, что разработчика программного обеспечения через открытый тендер нанимала Германское общество международного сотрудничества (GIZ).

При этом, представительство ЕС осуществляло общий контроль работы исполнителей и подрядчиков во время всего процесса. Кроме этого, в представительстве добавили, что проект был реализован успешно, и об этом свидетельствует то, что система используется во всех судах первой инстанции и в двух судах второй инстанции, а также интегрируется с сервисами ГРС и ЕРПП через систему «Тундук».