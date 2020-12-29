Октябрьский районный суд Бишкека 15 декабря не удовлетворил иск Военной прокуратуры в отношении ОсОО «Цифровые технологии» и компании «Апрель ТВ». Об этом сообщили на сайте телеканала.

Таким образом, телеканал «Апрель» официально получил право выхода в телеэфир.

Глава «Апреля» Дмитрий Ложников рассказал, что теперь возобновление вещания телеканала зависит от решения учредителей — бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его советника Фарида Ниязова, которые находятся под стражей.

Вещание «Апреля» остановилось 7 августа 2019 года на фоне штурма резиденции бывшего президента Атамбаева в селе Кой-Таш.

В ноябре 2019 года, частный оператор телевещания «Цифровые технологии», в состав которого входит 21 канал, разрешил вещание «Апреля», несмотря на арест имущества самого телеканала. Однако Военная прокуратура решила, что это было незаконно и обратилась в суд.

Несмотря на запрет вещания, «Апрель» продолжал свою работу в интернете, выпуская свои передачи на YouTube-канале и официальном интернет-сайте.