Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев 29 декабря выступил на мероприятии в поддержку парламентаризма.

В ходе выступления депутат отметил, что до широкого распространения интернета главным информационным ресурсом у политиков считался государственный телеканал, но ситуация изменилась.

«У кого есть деньги и у кого больше «троллей», тот и манипулирует общественным мнением», – сказал он.

Фермы троллей

С обострением политической ситуации в стране кыргызский сегмент соцсетей регулярно заполоняют фейковые аккаунты, выступающие в защиту тех или иных политиков.

В Кыргызстане о «фабрике троллей» и группах, которые создают в интернете определенные настроения и которые партии нанимают в период политических мероприятий, начали говорить во время выборов в парламент 2015 года.

Официально ни одна из политических партий или кандидатов в президенты использование такого рода политтехнологий не признает.

Журналисты «Клоопа» делали несколько расследований о том, как тролли используют чужие фотографии, дружат с другими троллями и влияют на общественное мнение

В базе данных «Клоопа» несколько сотен фейков: у части из них чужие фотографии, у других — неразличимые лица, у третьих — фотографии лесов, собак и кыргызских флагов. Объединяет их одно — они не реальные люди, а боты, созданные для популяризации бывших и нынешних чиновников, дискредитации новостей и расследований и травли реальных людей.

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