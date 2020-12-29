Республиканский штаб сообщил, что на 29 декабря в Кыргызстане зарегистрировали четыре смерти среди пациентов с COVID-19.

Три случая смерти зарегистрировали в Бишкеке и один Иссык-Кульской области. За все время пандемии скончались 1 353 пациента с коронавирусом.

По данным штаба, за сутки в стране выявили 119 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Бишкек — 51

Ош — 1

Чуйская область — 28

Ошская область — 10

Таласская область — 4

Нарынская область — 5

Иссык-Кульская область — 18

Джалал-Абадская область — 2

За все время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 80 654 случая заражения COVID-19. Из больниц и стационаров за сутки выписали 277 пациентов. За все время выписали 75 334 пациента.

Среди медработников выявили два случая заражения, один случай в Бишкеке и один Таласской области. По данным штаба, за время пандемии COVID-19 выявили у 4 108 медработников, а с выздоровлением выписали 3 901 медика.