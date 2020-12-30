В 2021 году Кыргызстан ждут не только досрочные президентские выборы и референдум по форме правления, выборы в парламент и решение судьбы действующей Конституции. Но и ряд новшеств: от тотальной цифровизации госуслуг до введения ОСАГО.

«Клооп» решил подготовить читателей к сюрпризам 2021 года и собрал список его законодательных новшеств.

Электронные налоговые отчеты и электронная подпись

Государственная налоговая служба сообщила о том, что организации и индивидуальные предприниматели, а также те, кто работает по добровольному патенту, с 1 января 2021 года будут сдавать налоговую отчетность только в электронном виде. К электронной отчетности прилагается обязательная облачная электронная подпись (ОЭП).

Чтобы поддержать предпринимателей в период пандемии коронавируса и не усложнять им жизнь, Министерство экономики уже предложило на общественное обсуждение проект, который может отсрочить введение ОЭП до 1 апреля 2021 года для ряда категорий налогоплательщиков. Но пока он не прошел всех стадий обсуждения и датой введения ОЭП считается 1 января 2021 года.

Подпись можно получить в любом ЦОНе, до 1 января 2021 года она была бесплатной. После же она будет обходиться порядка 400 сомов в год.

Для физлиц пакет документов очень простой — необходимо распечатать заявление и заполнить его, а также сделать копию паспорта. Процедура оформления подписи занимает несколько минут, ключ придет на электронную почту, которую вы укажете в своем заявлении. Пакет документов для юридических лиц немного больше и к этому нужно быть готовым.

ОСАГО, но пока не для всех

В Госфиннадзоре перенесли на полгода сроки внедрения ОСАГО: вместо 1 января 2021 года оно начнет работать с июля 2021 года и к 2023 году охватит всех автовладельцев.

С 1 июля 2021 года:

для владельцев и (или) водителей автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах.

С 1 января 2022 года:

для авто, находящихся в собственности или во владении юридических лиц, в том числе госорганов и органов местного самоуправления;

для владельцев грузовых авто с общей разрешенной максимальной массой более 12 тонн;

для владельцев грузовых авто с общей разрешенной максимальной массой менее 12 тонн;

для владельцев авто, используемых для перевозок пассажиров.

С 1 января 2023 года:

для обычных автовладельцев.

В Госфиннадзоре также сообщили, что соответствующий законопроект вынесут на рассмотрение парламента.

Закон об ОСАГО в Кыргызстане должен был заработать еще в феврале 2019 года, но система страхования оказалась к нему не готовой. Не было ясно, сколько будет стоить страховка в среднем, где и как ее получить и на каких случаях она будет работать.

Госфиннадзор тогда предложил назначить среднегодовую стоимость ОСАГО в 2210 сомов и сделать льготный период для водителей на полгода.

В парламенте же решили, что ОСАГО нужно отсрочить, чтобы страна успела подготовиться к его внедрению, а кыргызстанцы — выделить деньги на покупку полиса из своего бюджета. Позже экс-президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон об ОСАГО с оговоркой, что из-за последствий пандемии коронавируса он начнет действовать не с момента опубликования, а с 1 января 2021 года, но позже власти вновь решили перенести дату запуска страхования.

Электронные паспорта для автомобилей по стандартам ЕАЭС

С апреля 2021 года Кыргызстан перейдет на единую систему электронных паспортов транспортных средств, как и другие страны ЕАЭС. Электронный паспорт — запись в базе данных, где есть вся информация о каждом авто: технические данные, сведения об авариях, ремонтах и прочем. Предполагается, что он поможет обезопасить куплю-продажу авто и избежать ряда правонарушений.

Национальным оператором системы электронных паспортов (СЭП) в Кыргызстане выбрали ГП «Инфоком» при ГРС. Процедуру получения и механизм выдачи населению там предоставят позже.

Маркировка для легпрома по стандартам России и ЕАЭС

Пресс-служба Минэконома сообщила, что с 1 января 2021 года в России, куда чаще всего экспортируется кыргызская текстильная продукция, вводят обязательную сертификацию по стандартам ЕАЭС.

В министерстве попросили экспортеров получить у российских партнеров коды маркировки для товаров и обратиться за маркировкой в национальный оператор системы маркировки ЗАО «Альфа Телеком».

Новые биометрические загранпаспорта

ГРС в апреле 2021 года намерена запустить новые биометрические загранпаспорта для кыргызстанцев. С их помощью власти надеются улучшить имидж Кыргызстана в мире (который кыргызские паспорта изрядно испортили) и упорядочить учет тех, кто пересекает госграницу. Кроме того, так страна хочет сократить число транснациональных преступлений с участием граждан Кыргызстана.

Стоимость новинки пока неясна, но замглавы ГРС Тилек Батырканов заявил, что биометрический загранпаспорт обойдется не менее чем в 400 сомов.

Тотальная цифровизация

И.о.президента, спикер Талант Мамытов подписал указ о неотложных мерах по внедрению цифровых технологий в государственном управлении Кыргызстана. Власти должны за полгода максимально ликвидировать бумажные документы и сделать из Кыргызстана цифровую просвещенную страну с развитой цифровой экономикой и специалистами по кибербезопасности.

С 1 января 2021 года правительство, госорганы и органы местного самоуправления должны:

обеспечить бесплатное получение и обмен информацией по системе «Тундук» между госорганами, органами местного самоуправления и их подведомственными организациями;

начать внедрение системы электронного документооборота и полностью исключить бумажный документооборот в системе госорганов и органов местного самоуправления до 31 декабря 2021 года;

обеспечить запуск системы контроля импорта из стран ЕАЭС через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

К 1 февраля 2021 года:

повысить зарплату специалистов госорганов и органов местного самоуправления, занимающихся вопросами цифровой трансформации, внедрением информационно-коммуникационных технологий в государственное и муниципальное управление.

К 1 марта 2021 года:

изменить стандарты и административные регламенты государственных и муниципальных услуг с учетом их полного перевода в электронный формат через Государственного портала электронных услуг и систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук»;

разработать и внести в Жогорку Кенеш изменения в законодательство, которые «закладывают новую философию взаимодействия человека с государством в условиях цифровой среды» на принципах цифровизации и возможности получения любой услуги в любой точке страны и мира;

исключить процедуры по истребованию и выдаче справок, документов.

К 1 мая 2021 года:

разработать и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проект Цифрового кодекса КР;

правительству совместно с Нацбанком рассмотреть возможность исключения с 1 мая 2021 года справок и документов от граждан за счет тотального перехода на систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

К 1 июня 2021 года:

обеспечить полноценный запуск автоматизированной системы пунктов пропуска физических лиц через государственную границу КР;

сформировать программу подготовки и повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих по цифровым навыкам и кибербезопасности, оказания услуг в условиях цифровой экономики.

С 1 сентября 2021 года же предполагается внедрить инновационные образовательные программы для школьного предмета «Информатика» и высшего образования по всем IT-направлениям (программирование, системное администрирование, кибербезопасность и другие).

Правда, в экспериментальном режиме — без привязки к существующим стандартам образовательных программ. Новые программы для обучения будут разработаны к 1 сентября 2021 года.

Возможный рост тарифов на электроэнергию

О необходимости повышения тарифов в 2021 и 2022 годах правительство говорило еще в начале апреля, но на эту новость из-за режимов ЧП и ЧС по коронавирусу мало кто обратил внимание.

К концу же 2020 года генеральный директор ОАО «Кыргызский энергетический расчетный центр» Талайбек Байгазиев на пресс-конференции заявил, что льготный тариф должен остаться для социально уязвимых слоев населения, а «остальные потребители должны существовать в режиме рынка».

По его словам, повышение тарифов необходимо для развития отрасли и увеличения энергомощностей. В свою очередь, увеличивать мощности нужно для того, чтобы не было веерных отключений электричества.

Он призвал население экономить электроэнергию: по мнению чиновника, рост энергопотребления связан с тем, что люди начали обустраивать себе комфортные условия и заводить бойлеры, электроотопление и теплые полы.

В 2020 году Кыргызстан был вынужден начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище оказалось мало воды. Как сообщил в начале ноября на заседании парламента вице-премьер-министр Равшан Сабиров, вместо 19,5 млрд кубометров воды там было всего лишь 14,7 млрд кубометров.

«Согласно распоряжению правительства, был произведен обмен с Казахстаном на 300 млн кВт/ч электроэнергии. Кроме того, было принято решение импортировать из Казахстана до конца 2020 года 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента за киловатт-час», — сказал он.

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом прежние власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Новые же власти вместе с Нацэнергохолдингом говорят о том, что не могут гарантировать бесперебойного электроснабжения из-за перегрузок сетей, но очень постараются. Энергетики призывают кыргызстанцев использовать для приготовления пищи и отопления домов альтернативные виды топлива — уголь и газ (про еще один альтернативный вид топлива в виде кизяков пока еще с трибун не вспомнили).

Уже начались и первые ограничения. ОАО «Северэлектро» объявило, что до 1 апреля 2021 года больше не будет выдавать разрешения на трехфазки для бытовых потребителей.