Уходящий 2020 год был полон знаковых и разнообразных событий. Многие из них стали следствием того, что весь мир захлестнула пандемия COVID-19 и карантин. В этом списке самых читаемых материалов на «Клоопе» собраны не только события связанные с коронавирусом (хотя о нем тут много).
Рейтинг самых читаемых материалов за 2020 год подготовлен на основе статистики посещаемости «Клоопа» за весь год.
Январь. Что такое коронавирус, и почему о нем все говорят?
В первый месяц 2020 года самым читаемым материалом стала статья про коронавирус. В начале года было немного информации о новом вирусе. Известно было лишь, что он из Китая, и при заражении вызывает повышенную температуру.
Хоть власти Китая и закрыли на полный карантин город Ухань, ставший очагом распространения вируса. COVID-19 все добрался до всех стран, в том числе и до Кыргызстана.
Февраль. Как кыргызстанцы встречали казахских дунган, бежавших из-за погрома в Масанчи
В ночь с 7 на 8 февраля в казахском приграничном селе Масанчи, где проживают преимущественно дунгане, произошел конфликт. Официально сообщалось, что конфликт случился на бытовой почве.
Из-за погрома сотни людей были вынуждены бежать в Кыргызстан в поисках безопасности и медицинской помощи. В основном в Кыргызстан пришли женщины, дети и пожилые.
Позже стало известно, что в конфликте погибли 10 человек, 8 из которых скончались на месте, а двое в больнице. А сам конфликт затронул еще два ближайших к Масанчи села.
В то же время дунганская диаспора Казахстана обратилась к диаспоре в Кыргызстане с просьбой помочь жителям Масанчи, которые, боясь продолжения конфликта, направились к кыргызской границе.
На границе их встретили кыргызстанцы, преимущественно местные дунгане, которые принесли еду и воду. Люди на своих автомобилях забирали прибывших к их родственникам в Кыргызстане или к себе домой.
Тогда на границе организовали не только развоз, но и помощь для пострадавших, у которых не было родственников в Кыргызстане.
Март. В Кыргызстане число зараженных коронавирусом достигло 42 человек
В марте в Кыргызстане только начали регистрировать первые случаи заражения коронавирусом. А уже 25 марта власти решили ввести режим чрезвычайного положения.
За день до этого — 24 марта — в Республиканском штабе сообщили, что из 26 новых заразившихся 14 человек были теми, кто вернулся из малого хаджа из Саудовской Аравии, а остальные с ними контактировали.
Апрель. В Кыргызстане зафиксировано 69 новых случаев коронавируса. Всего 216 заразившихся
В апреле интерес читателей к новому вирусу COVID-19 не утихал. Тогда всего за месяц сначала первого выявленного случая в Кыргызстане выявили всего 216 заразившихся.
На тот момент единственной областью, где не выявили ни одного случая заражения, была Таласская.
Май. Президент утвердил изменения в законы, которые ограничат права граждан на время карантина
Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни людей. Новый вирус не обошел и законы страны. Сооронбай Жээнбеков будучи на посту главы государства подписал законопроект о внесении изменений в законы «Об общественном здравоохранении» и «О гражданской защите».
Подписанный Жээнбековым закон позволял ввести ограничения прав и свобод человека в случае введения карантина, при угрозе распространения и возникновения заболевания.
Изменения в закон позволяют властям изолировать очаг эпидемии оцеплением, контролировать въезд и выезд населения, установить режим работы и запретить массовые мероприятия.
Все ограничения, которые ввели в мае, работали еще с момента ввода режима ЧП, но подписанные изменения закрепили их законодательно.
Июнь. Павел Исаенко: Не слушайте Лукашенко и Михалкова, меня выписали после 16 дней лечения от COVID-19
В июне интерес граждан к новому вирусу не убивался, как и сам вирус. По всей стране уже было зарегистрировано более двух тысяч случаев заражения COVID-19 среди граждан.
Тогда же фотограф Павел Исаенко написал свою колонку, в которой рассказал, как он перенес заболевание и лечение от коронавируса.
Все 16 дней, пока Исаенко провел на лечении в Республиканской клинической инфекционной больнице, фотограф делал заметки и отмечал, что «болезнь действительно страшная и тяжёлая».
Исаенко не раз отмечал, что пока проходил лечение, не раз встречал людей, которые отрицали заболевание и утверждали, что это обычный грипп.
Июль. В Кыргызстане больше 10 тысяч случаев коронавируса. За сутки зафиксировано 719 новых зараженных, 500 из них в Бишкеке
Новости о коронавирусе были читаемыми и в июле. Неудивительно, ведь с июня по июль в Кыргызстане зарегистрировали более 10 тысяч случаев заражения, несмотря на то, что минздрав еще не объединил количество заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией в одну статистику.
Кроме того, июль был одним из самых тяжелых месяцев для системы здравоохранения, которая не справлялась с наплывом новых пациентов.
Тогда же одной из самых читаемых новостей на «Клоопе» стала очередная сводка минздрава о новом количества зараженных.
По данным ведомства, в этот день — 12 июля — в стране снова зарегистрировали новый рекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки.
Август. «Чем дальше мы отъезжали от Бишкека, тем сильнее становился ужас». Режиссер Эрик Абдыкалыков заснял, как на Иссык-Куле борются с COVID-19
Коронавирус распространился по всему Кыргызстану и Иссык-Кульская область не стала исключением. Несмотря на то, что регион населен не так, как Бишкек и Чуйская область, проблемы со здравоохранением там были намного серьезнее, чем могло показаться.
В своем интервью «Клоопу» режиссер Эрик Абдыкалыков рассказал, какие проблемы он увидел в областных и отдаленных больницах региона.
Он посетил регион в качестве волонтера. Абдыкалыков рассказал, с какими проблемами сталкиваются медработники.
Нехватка оборудования, лекарств и условий для самих медиков — это то, что увидел режиссер в регионе. Чтобы помочь медработникам в Иссык-Кульской области, он организовал сбор средств, которые потом направили на помощь медикам для покупки необходимых средств в борьбе с COVID-19.
Для этого Абдыкалыков даже привлек своего друга, киберспортсмена из Кыргызстана Бакыта Эмилжанова.
Сентябрь. Кадыр Атамбаев: «Клан Жээнбековых вместе с Матраимовыми контролирует таможню»
В сентябре внимание читателей привлекло заявление сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Кадыра.
В нем Атамбаев младший заявил, что родственники президента Сооронбая Жээнбекова занимают различные должности на таможне и в Генпрокуратуре.
По мнению Кадыра Атамбаева, родственники Жээнбекова были замешаны в деле по Историческому музею, где обвинение получил экс-премьер-министра Сапар Исаков. Кроме этого, Атамбаев рассказал, что один из сыновей сестры президента — Алтынбубу Жээнбековой — Рустамбек Боромбаев занимает должность замначальника Юго-западной таможни.
Ранее этим управлением руководил Райымбек Матраимов фигурант расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн.
Также Атамбаев добавил, что сват президента Асан Боромбаев руководит компанией «Южный техосмотр» — данная компания обслуживала грузовики фирмы «Тарим Транс», которая связана с Матраимовыми.
Октябрь. Выборы-2020: предварительные результаты
В октября все внимание читателей сосредоточилось главном политическом событии 2020 года — выборах в Жогорку Кенеш.
Тогда, по предварительным результатам Центризбиркома, наибольшее количество мест в парламенте должны были занять партия власти «Биримдик», партия «Мекеним Кыргызстан», которую связывали с влиятельным кланом Матраимовых и «Кыргызстан», которую также связывали с действующей властью.
Однако с такими результатами были не согласны граждане вышедшие на площадь Бишкека 5 октября. Граждане требовали отмены результатов голосования и назначения повторных выборов. Такие требования были вызваны массовым подкупом избирателей, злоупотреблением формой №2 и другими фактами нарушений выборов.
Результатом митингов стало столкновение демонстрантов с милицией и последующий захват Белого дома. На фоне беспорядков из заключения выпустили ряд политиков, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и экс-депутата Садыра Жапарова.
Последний вскоре занял кресло премьер-министра при поддержке своих сторонников, а затем стал и.о. президента. Сооронбай Жээнбеков ушел с поста главы государства под давлением сторонников Жапарова, а спикер Канат Исаев отказался от временного исполнения полномочий президента.
Ноябрь. Журналист Ыдырыс Исаков выпустил расследование. Один из его фигурантов — Сооронбай Жээнбеков
В этом месяце внимание читателей «Клоопа» привлекло расследование журналиста Ыдырыса Исакова. Одним из фигурантов расследования стал на тот момент уже экс-президент Сооронбай Жээнбеков.
Исаков рассказал, что в 2011 году, в бытность Жээнбекова на посту главы Ошской области, власти начали осваивать жилмассив Кен Сай на окраине города. Однако, спустя 9 лет с начала освоения планы государства так и не воплотились в жизнь.
Журналист рассказал, что пока Жээнбеков был губернатором области, он «не приложил даже маленьких усилий для освоения массива Кен Сай. И когда возглавил правительство, и даже став президентом».
Декабрь. «Отдых суперский!» Красивая жизнь семьи Раимбека Матраимова
Новое совместное расследование «Клоопа», OCCRP, радио «Азаттык» и Bellingcat рассказывает роскошной жизни супруги Райыма Матаримова Уулкан Тургуновой, известной также как Аманда Тургунова.
При помощи социальных сетей Тургуновой журналисты выяснили, что супруга Матраимова имеет гардероб с одеждой на десятки тысяч долларов, ведет отдых за рубежом и проживает в пентхаусе в Дубае.
При этом журналисты установили, что в декларации за 2011-2017 годы Матраимов и его жена задекларировали только две небольшие квартиры в домах советской постройки в Оше и Бишкеке, самых крупных городах Кыргызстана.
Но посты Тургуновой в соцсетях показывают, что она жила в двух гораздо более просторных домах: особняке в центре Оша и в пентхаусе в так называемом «золотом квадрате» Бишкека.
Весь уходящий год мы вместе с вами — нашими читателями — следили за событиями, которые происходили в Кыргызстане. В 2020 году произошло множество событий — позитивных и не очень. Спасибо, дорогие читатели «Клоопа», что остаетесь и поддерживаете нас.