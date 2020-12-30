Уходящий 2020 год был полон знаковых и разнообразных событий. Многие из них стали следствием того, что весь мир захлестнула пандемия COVID-19 и карантин. В этом списке самых читаемых материалов на «Клоопе» собраны не только события связанные с коронавирусом (хотя о нем тут много).

Рейтинг самых читаемых материалов за 2020 год подготовлен на основе статистики посещаемости «Клоопа» за весь год.

Арт: Cristofer Jeschke

В первый месяц 2020 года самым читаемым материалом стала статья про коронавирус. В начале года было немного информации о новом вирусе. Известно было лишь, что он из Китая, и при заражении вызывает повышенную температуру.

Хоть власти Китая и закрыли на полный карантин город Ухань, ставший очагом распространения вируса. COVID-19 все добрался до всех стран, в том числе и до Кыргызстана.

В ночь с 7 на 8 февраля в казахском приграничном селе Масанчи, где проживают преимущественно дунгане, произошел конфликт. Официально сообщалось, что конфликт случился на бытовой почве.

Из-за погрома сотни людей были вынуждены бежать в Кыргызстан в поисках безопасности и медицинской помощи. В основном в Кыргызстан пришли женщины, дети и пожилые.

Позже стало известно, что в конфликте погибли 10 человек, 8 из которых скончались на месте, а двое в больнице. А сам конфликт затронул еще два ближайших к Масанчи села.

В то же время дунганская диаспора Казахстана обратилась к диаспоре в Кыргызстане с просьбой помочь жителям Масанчи, которые, боясь продолжения конфликта, направились к кыргызской границе.

На границе их встретили кыргызстанцы, преимущественно местные дунгане, которые принесли еду и воду. Люди на своих автомобилях забирали прибывших к их родственникам в Кыргызстане или к себе домой.

Тогда на границе организовали не только развоз, но и помощь для пострадавших, у которых не было родственников в Кыргызстане.

В марте в Кыргызстане только начали регистрировать первые случаи заражения коронавирусом. А уже 25 марта власти решили ввести режим чрезвычайного положения.

За день до этого — 24 марта — в Республиканском штабе сообщили, что из 26 новых заразившихся 14 человек были теми, кто вернулся из малого хаджа из Саудовской Аравии, а остальные с ними контактировали.

В апреле интерес читателей к новому вирусу COVID-19 не утихал. Тогда всего за месяц сначала первого выявленного случая в Кыргызстане выявили всего 216 заразившихся.

На тот момент единственной областью, где не выявили ни одного случая заражения, была Таласская.

Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни людей. Новый вирус не обошел и законы страны. Сооронбай Жээнбеков будучи на посту главы государства подписал законопроект о внесении изменений в законы «Об общественном здравоохранении» и «О гражданской защите».

Подписанный Жээнбековым закон позволял ввести ограничения прав и свобод человека в случае введения карантина, при угрозе распространения и возникновения заболевания.

Изменения в закон позволяют властям изолировать очаг эпидемии оцеплением, контролировать въезд и выезд населения, установить режим работы и запретить массовые мероприятия.

Все ограничения, которые ввели в мае, работали еще с момента ввода режима ЧП, но подписанные изменения закрепили их законодательно.

Арт: JOSHUA COLEMAN

В июне интерес граждан к новому вирусу не убивался, как и сам вирус. По всей стране уже было зарегистрировано более двух тысяч случаев заражения COVID-19 среди граждан.

Тогда же фотограф Павел Исаенко написал свою колонку, в которой рассказал, как он перенес заболевание и лечение от коронавируса.

Все 16 дней, пока Исаенко провел на лечении в Республиканской клинической инфекционной больнице, фотограф делал заметки и отмечал, что «болезнь действительно страшная и тяжёлая».

Исаенко не раз отмечал, что пока проходил лечение, не раз встречал людей, которые отрицали заболевание и утверждали, что это обычный грипп.

Фото: Pedro Céu

Новости о коронавирусе были читаемыми и в июле. Неудивительно, ведь с июня по июль в Кыргызстане зарегистрировали более 10 тысяч случаев заражения, несмотря на то, что минздрав еще не объединил количество заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией в одну статистику.

Кроме того, июль был одним из самых тяжелых месяцев для системы здравоохранения, которая не справлялась с наплывом новых пациентов.

Тогда же одной из самых читаемых новостей на «Клоопе» стала очередная сводка минздрава о новом количества зараженных.

По данным ведомства, в этот день — 12 июля — в стране снова зарегистрировали новый рекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки.

Коронавирус распространился по всему Кыргызстану и Иссык-Кульская область не стала исключением. Несмотря на то, что регион населен не так, как Бишкек и Чуйская область, проблемы со здравоохранением там были намного серьезнее, чем могло показаться.

В своем интервью «Клоопу» режиссер Эрик Абдыкалыков рассказал, какие проблемы он увидел в областных и отдаленных больницах региона.

Он посетил регион в качестве волонтера. Абдыкалыков рассказал, с какими проблемами сталкиваются медработники.

Нехватка оборудования, лекарств и условий для самих медиков — это то, что увидел режиссер в регионе. Чтобы помочь медработникам в Иссык-Кульской области, он организовал сбор средств, которые потом направили на помощь медикам для покупки необходимых средств в борьбе с COVID-19.

Для этого Абдыкалыков даже привлек своего друга, киберспортсмена из Кыргызстана Бакыта Эмилжанова.

В сентябре внимание читателей привлекло заявление сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Кадыра.

В нем Атамбаев младший заявил, что родственники президента Сооронбая Жээнбекова занимают различные должности на таможне и в Генпрокуратуре.

По мнению Кадыра Атамбаева, родственники Жээнбекова были замешаны в деле по Историческому музею, где обвинение получил экс-премьер-министра Сапар Исаков. Кроме этого, Атамбаев рассказал, что один из сыновей сестры президента — Алтынбубу Жээнбековой — Рустамбек Боромбаев занимает должность замначальника Юго-западной таможни.

Ранее этим управлением руководил Райымбек Матраимов фигурант расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн.

Также Атамбаев добавил, что сват президента Асан Боромбаев руководит компанией «Южный техосмотр» — данная компания обслуживала грузовики фирмы «Тарим Транс», которая связана с Матраимовыми.

В октября все внимание читателей сосредоточилось главном политическом событии 2020 года — выборах в Жогорку Кенеш.

Тогда, по предварительным результатам Центризбиркома, наибольшее количество мест в парламенте должны были занять партия власти «Биримдик», партия «Мекеним Кыргызстан», которую связывали с влиятельным кланом Матраимовых и «Кыргызстан», которую также связывали с действующей властью.

Однако с такими результатами были не согласны граждане вышедшие на площадь Бишкека 5 октября. Граждане требовали отмены результатов голосования и назначения повторных выборов. Такие требования были вызваны массовым подкупом избирателей, злоупотреблением формой №2 и другими фактами нарушений выборов.

Результатом митингов стало столкновение демонстрантов с милицией и последующий захват Белого дома. На фоне беспорядков из заключения выпустили ряд политиков, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и экс-депутата Садыра Жапарова.

Последний вскоре занял кресло премьер-министра при поддержке своих сторонников, а затем стал и.о. президента. Сооронбай Жээнбеков ушел с поста главы государства под давлением сторонников Жапарова, а спикер Канат Исаев отказался от временного исполнения полномочий президента.

В этом месяце внимание читателей «Клоопа» привлекло расследование журналиста Ыдырыса Исакова. Одним из фигурантов расследования стал на тот момент уже экс-президент Сооронбай Жээнбеков.

Исаков рассказал, что в 2011 году, в бытность Жээнбекова на посту главы Ошской области, власти начали осваивать жилмассив Кен Сай на окраине города. Однако, спустя 9 лет с начала освоения планы государства так и не воплотились в жизнь.

Журналист рассказал, что пока Жээнбеков был губернатором области, он «не приложил даже маленьких усилий для освоения массива Кен Сай. И когда возглавил правительство, и даже став президентом».

Новое совместное расследование «Клоопа», OCCRP, радио «Азаттык» и Bellingcat рассказывает роскошной жизни супруги Райыма Матаримова Уулкан Тургуновой, известной также как Аманда Тургунова.

При помощи социальных сетей Тургуновой журналисты выяснили, что супруга Матраимова имеет гардероб с одеждой на десятки тысяч долларов, ведет отдых за рубежом и проживает в пентхаусе в Дубае.

При этом журналисты установили, что в декларации за 2011-2017 годы Матраимов и его жена задекларировали только две небольшие квартиры в домах советской постройки в Оше и Бишкеке, самых крупных городах Кыргызстана.

Но посты Тургуновой в соцсетях показывают, что она жила в двух гораздо более просторных домах: особняке в центре Оша и в пентхаусе в так называемом «золотом квадрате» Бишкека.

Весь уходящий год мы вместе с вами — нашими читателями — следили за событиями, которые происходили в Кыргызстане. В 2020 году произошло множество событий — позитивных и не очень. Спасибо, дорогие читатели «Клоопа», что остаетесь и поддерживаете нас.